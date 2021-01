Le président-directeur général de l'Entreprise nationale d'électroménager Eniem située à Oued Aïssi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, vient d'annoncer le lancement du nouveau plan de relance de l'entreprise. Dans une déclaration à l'APS, Mustapha Chaoui a étalé une série de mesures prises et d'autres à prendre dans les prochains jours afin de remettre sur les rails ce complexe industriel qui emploie plus de 1 700 ouvriers. L'autre bonne nouvelle annoncée est le prochain rééchelonnement de la dette de l'entreprise auprès de la Banque extérieure d'Algérie évaluée à 4400000000DA.

Une bonne nouvelle qui précède des mesures concrètes pour donner du tonus à l'entreprise et l'installer définitivement sur les rails de son développement en national et à l'international. Dans cette optique, annonce le nouveau P-DG, les pouvoirs publics ont décidé de donner à l'Eniem une période de détente financière de trois années avant de recommencer à s'acquitter de ses dettes auprès des partenaires bancaires. Une période de grâce conditionnée, toutefois, par l'hypothèque de son patrimoine actif. Le même responsable a indiqué que le calendrier de rééchelonnement n'a pas encore été confectionné, mais il participera cependant à rassurer les banques de l'opportunité d'ouvrir de nouvelles lignes de crédits au profit de l'Eniem. À moyen terme, Mustapha Chaoui déroule un plan de charge et un programme enthousiaste et prometteur. L'Eniem, explique-t-il, va se lancer à la recherche de partenaires nationaux et internationaux afin de développer ses gammes et surtout s'assurer une technologie nouvelle qui aiderait à se positionner parmi la concurrence. Une concurrence, précise-t-il, qui utilise, contrairement à l'Eniem, des technologies Go Forst et largement Low Cost en matière de coûts de revient. Cette stratégie permettra ainsi à l'entreprise de réaliser un taux d'intégration appréciable et, surtout, réduire les coûts de ses produits tout en améliorant la qualité. Une approche qui rendra les produits Eniem, fabriqués jusqu'à présent avec des technologies de froid statique qui coûtent plus d'argent pour une qualité moindre, plus concurrentiel.

Toujours dans l'objectif de son redéploiement sur le marché national et international, l'Eniem se lance déjà dans la recherche de nouveaux partenaires. De nombreux groupes tels que Condor et Iris ont été déjà contactés pour d'éventuels partenariats. Le président-directeur général de l'entreprise ne révèle pas encore les résultats de ses contacts mais il semble que les choses avancent bien, d'autant plus qu'avec ce nouveau plan, l'Eniem reprend de sa crédibilité. Une caractéristique indispensable dans la recherche de partenariats au niveau national et international. Enfin, notons que le nouveau responsable s'est engagé à annuler la décision de chômage technique à la prochaine réunion du conseil d'administration. Cependant, cette décision cache derrière, elle, une autre clause de la convention collective qui prévoit hélas, des compressions d'effectif en cas de deux congés techniques en une seule année.