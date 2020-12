Il n'est plus question de vivre au-dessus de ses moyens. C'est le credo du président de la République qui a renvoyé avec une fermeté, très remarquée d'ailleurs, les solutions que préconisent les économistes pour sortir du «piège financier», tendu par un marché pétrolier en berne. Ce n'est pas la première fois que le pays se retrouve dans cette situation pour le moins inconfortable. En 1986, en 2008 et 2014, l'Algérie s'est fait surprendre par la déprime de l'or noir, au moment où les dépenses atteignaient des sommets. La dernière crise en date a frappé quelques mois à peine après l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays. Les «experts» ne s'étaient pas cassé la tête et avaient mis en avant deux options: la planche à billets ou l'endettement extérieur. Le chef de l'Etat qui s'était fait élire sur la base d'un certain nombre de promesses, dont des allègements fiscaux au profit des salariés touchant moins de 30.000 dinars n'est pas revenu sur son engagement, tout en rejetant les propositions des «experts». Pourtant, le Covid-19 a lourdement affecté les recettes du pays et obligé l'Exécutif à revoir sa copie sur certaines dépenses.

Le président Tebboune a visiblement choisi le défi de boucler un budget incroyablement serré, plutôt que de céder à la tentation d'un endettement extérieur, dont la conséquence sera un gave recul sur le caractère social de l'Etat. La loi de finances complémentaire pour 2020 a été calculée sur la base d'un baril de pétrole de 30 dollars. Les transferts sociaux n'ont pas été touchés, mais des économies ont été réalisées sur les budgets de fonctionnement et d'équipement.

Difficilement, mais sans démarche aventureuse, le pays a fonctionné normalement. Il n'y a pas eu de grandes tensions au plan social, ni de catastrophe économique ou financière. à quelques jours de la fin de l'exercice 2020, force est de constater que les constantes macroéconomiques ne sont pas véritablement dans le rouge et le pays est toujours désendetté et la planche à billets n'a pas tourné. Les réserves de change ont certainement permis au pays de passer les 9 premiers mois du Covid-19, sans casse. Même s'il est vrai que le pouvoir d'achat des Algériens a pris un coup, la situation demeure encore supportable pour la classe moyenne, majoritaire dans la société. La solidarité nationale permet aux plus démunis de garder la tête hors de l'eau, mais ne suffit certainement pas à «colmater» toutes les brèches. Les actions conduites par l'Etat dans les zones d'ombre ont un impact sur une population qui n'en attendait pas plus. Le «coup de main» dans les régions déshéritées ne coûte pas grand chose au Trésor public et permet de renouer la confiance entre l'Etat et la société, dans un contexte socio-économique des plus difficiles.

Le challinge, jusque-là réussi de Tebboune, est d'avoir trouvé les moyens de sortir une catégorie d'Algériens de l'isolement, maintenu la situation sociale quasiment en l'état, géré une crise sanitaire inédite avec un minimum de pertes humaines et évité un appauvrissement généralisé de la population, comme cela a été constaté dans beaucoup de pays à revenu intermédiaire. Mais il faut souligner que le défi est loin d'être fini. Les mois qui viennent seront porteurs de risques. L'année prochaine sera moins stressante, avec des revenus en hausse relative, mais l'avenir sanitaire reste imprévisible.

Le Covid-19 a mis des dizaines de milliers de familles sur le carreau et détruit des centaines de milliers d'emplois. 2021 sera l'année de la «cicatrisation des blessures», mais rien ne dit que l'Exécutif disposera des outils pour ce faire. Il faudra les développer soi-même, à travers des actions sur le terrain, une lutte sans merci contre la bureaucratie et un discours réaliste en direction de la société. Car en plus des défis sociaux et économiques, l'année prochaine sera celle du parachèvement des réformes politiques.