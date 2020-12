Le marché pétrolier est euphorique en ce début de semaine. Les cours de l'or noir ont atteint 51,73 dollars lundi vers 9h00 à Londres avant de retomber dans leur travers pour plonger à 49,32 dollars à 17h00. Un passage à vide qu'il allait toutefois surmonter pour terminer la séance largement au-dessus des 50 dollars. Une progression qui allait se confirmer, hier. Le baril de Brent affichait 50,50 dollars à 14h00 soit 21 cents de plus que la cotation de la veille. Si dans un premier temps, ce bond significatif du pétrole avait été attribué à l'explosion d'origine indéterminée qui a touché un pétrolier au large de la ville saoudienne de Djeddah, il a fallu se rendre à l'évidence que les campagnes de vaccination massives contre la pandémie de coronavirus ont largement contribué à redonner des couleurs au marché de l'or noir. «Les investisseurs sont convaincus que le vaccin (contre le Covid-19) ramènera la situation à la normale et que la demande de pétrole va s'accélérer», a souligné Naeem Aslam, d'Avatrade. Les Etats-Unis, premier consommateur mondial de brut, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus avec près de

17 millions de contaminations et plus de 300000 décès a entamé une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 depuis lundi dernier. Les USA, locomotive de l'économie mondiale, grippée depuis l'apparition du virus Sars-CoV2 au mois de décembre 2019 en Chine, un autre pays gros consommateur d'or noir, doivent disposer de 3 millions de doses d'ici demain, avec comme objectif de vacciner 20 millions de l'ensemble de leur population avant la fin de l'année 2020 et 100 millions avant la fin du mois de mars 2021. Ce qui devrait contribuer probablement à court terme à un déconfinement progressif, au dégel de la consommation pétrolière que laisse augurer une possible reprise du transport aérien, maritime et terrestre. «Il ne fait aucun doute que le déploiement du vaccin aura un effet positif sur la demande de carburant routier et, à terme, de carburant pour l'aviation», a estimé Stephen Innes, d'Axi. Une évolution qui intervient dans la foulée du rapport mensuel de l'AIE qui indique que la demande pétrolière en 2020 devrait s'afficher en baisse de 8,8 millions de barils par jour (mb/j), soit 50000 barils de moins qu'estimé dans l'étude du mois dernier. Faut-il s'attendre à un rebond en 2021? Celle-ci «ne devrait pas se reprendre rapidement, alors que les gouvernements ont l'intention de conserver des fermetures de frontières et des restrictions de voyages jusqu'à ce qu'un vaccin soit largement disponible». Les campagnes de vaccinations massives qui ont débuté dans certains pays, tombent donc à point nommé pour inverser cette tendance. Le Royaume-Uni et la Russie, un autre poids lourd du marché pétrolier, ont ouvert le bal.