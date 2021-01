Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a annoncé, hier, à Médéa, l'acquisition «prochaine» d'une quantité «importante» de distributeurs automatiques de billets, en vue de résorber le déficit enregistré actuellement à travers de nombreux bureaux de poste, afin de leurs permettre d'assurer d'autres prestations, toutes aussi importantes que le retrait d'argent. Interrogé par l'APS sur l'opportunité d'étendre l'infrastructure d'accueil d'Algérie poste, le ministre a estimé qu'il est préférable d'orienter les efforts du secteur vers les sites immobiliers d'envergure et les cités d'habitation, à forte densité de population, en les dotant de bureaux de poste. S'agissant du projet de création d'une banque postale, Boumzar a précisé que son département «est en train d'étudier la faisabilité de ce projet», assurant que «la réflexion portera sur les meilleurs moyens d'aboutir à un modèle approprié aux conditions socio-économiques du pays». Le ministre a fait part, dans un autre contexte, de la prise en charge, sur le fonds du

service global du ministère de la Poste et des Télécommunication, de l'infrastructure de base (téléphone et Internet) d'une cinquantaine de zones d'ombre de la wilaya, alors qu'un financier, impliquant différents partenaires économiques, permettra de prendre en charge une trentaine d'autres zones d'ombre.