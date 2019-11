Entre la Fédération des travailleurs des banques et assurances qui est l’autorité représentative de l’Ugta et les représentants des travailleurs du secteur des assurances, c’est la guerre des communiqués.

Tout a commencé le 27 octobre dernier, quand les représentants des travailleurs des différentes compagnies d’assurance ont consigné un communiqué appelant à un arrêt de travail durant la journée d’aujourd’hui et ce «comme première action en guise de protestation contre la politique d’exclusion pratiquée au sein de notre corporation».

La Fédération réplique à cette annonce de grève, par un autre communiqué signé à la veille de la fête du 1er Novembre, par Zoubiri en sa qualité de président de la Fédération banque-assurance. Dans son document ce responsable informe l’opinion que «l’arrêt de travail en question est gelé, et ce, suite à son intervention personnelle auprès du ministère des Finances», lequel a, selon lui donné son accord de principe de répondre favorablement aux doléances des syndicats du secteur des assurances. Curieusement, les représentants des travailleurs des assurances ont récidivé hier, en publiant un autre communiqué réfutant la décision d’annuler la journée de protestation. Et voilà, près de 10.000 employés mis en suspens et qui ne savent plus à quel saint se vouer. Qui veut installer cette zizanie qui n’a pas sa raison d’être en ces moments difficiles que traverse le pays?