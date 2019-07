L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 3,1% jusqu’à juin 2019, a indiqué hier, l’Office national des statistiques (ONS). Cet indice représente le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois allant de juillet 2018 à juin 2019 par rapport à la période similaire de 2018.

La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l`indice brut des prix à la consommation en juin 2019 par rapport à mai 2019, a atteint quant à elle le taux de +0,3%.

En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont connu une baisse de (-1,01% en juin 2019 comparativement à mai dernier. Cette baisse s’explique par un recul des prix des produits agricoles frais (-1,7%), précise l’ONS. Cette variation baissière mensuelle est due notamment à une baisse des prix des légumes (-9,5%), des oeufs (-7,8%), la viande de poulet (-5,5%), le poisson frais (-1,1%) et les viandes ovines avec près de (-0,8%). En revanche, des hausses des prix ont été enregistrées pour la pomme de terre (+16,3%) et les fruits frais (+0,6%).

Les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires) ont également enregistré une légère baisse de -0,3% en juin dernier, par rapport à mai 2019. Quant aux prix des produits manufacturés, ils ont observé une hausse de moindre ampleur avec +0,4%.

Cette même tendance a concerné les services qui ont accusé une légère augmentation (+0,3%) en juin et par rapport à mai 2019, détaille l’office.

L’augmentation des prix a touché principalement les prix de l’habillement et chaussures avec +1,2%, ceux des logements et charges (+0,7%), alors que le reste s’est caractérisé par des variations modérées. Ainsi, de janvier à juin 2019, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de près de 2%, par rapport à la même période de l’année dernière, indique encore l’ONS.

Cette variation haussière a concerné tous les produits, à l’exception des produits agricoles frais qui ont reculé.

Durant le 1er semestre de 2019, les produits alimentaires ont connu une légère augmentation de près de 0,1% alors que les produits agricoles frais ont reculé de -1,82%. Cette baisse est due notamment à une baisse des prix de la viande blanche (-16,56%), les oeufs (-9,05%), le poisson frais (-43%), la pomme de terre (-6,67%), les fruits frais (-4,4%) et enfin les légumes frais (-0,8%). D’autres produits ont connu des hausses durant le 1er semestre de 2019, par rapport à la même période en 2018. La plus remarquable a concerné la viande bovine (+13,4%) et la viande ovine (+2,28%). Une augmentation de près de 2% a caractérisé les produits alimentaires industriels (agroalimentaires) durant les six premiers mois de 2019. Cette hausse a aussi concerné les biens manufacturés avec +3,9% et les services avec près de 3%. Le taux d’inflation avait atteint 4,3% en 2018.