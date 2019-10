Un séminaire a été organisé, hier, par le groupe Legrand Electric Algérie, spécialiste des infrastructures électriques et numériques. L’objectif assigné consistait à mettre en avant non seulement l’utilité économique de ces installations, mais aussi d’expliquer les meilleures formules et moyens pour en posséder et en faire usage.

à ce titre, Gautier Humbert, spécialiste, a donné des détails sur le projet de mise en place d’un Data Center, à partir du choix du matériel informatique et électrique, jusqu’à la sécurisation des données, en passant par les normes de montage et la maintenance. Des exemples concrets du groupe français sont cités pour étayer les présentations. Pour sa part, Jonathan Kazinski, directeur général Algérie, a déclaré que cette première rencontre entre dans le cadre d’une « démarche commerciale du groupe en direction des acteurs et intervenants dans ce domaine, en vue de présenter ses solutions innovantes ». Il a souligné, par ailleurs, que « le marché algérien, de par sa situation stratégique en Afrique, présente de réelles potentialités qui pourraient déboucher sur des partenariats et des investissements dans ce domaine ».

Pour rappel, ce séminaire est destiné, notamment aux opérateurs de téléphonie fixe et mobile, aux grandes entreprises de transport (Air Algérie), aux groupement économiques, ainsi qu’aux banques, dont les représentants y ont pris part.