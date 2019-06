La dynamisation et la création de cellules de suivi des filières arboriculture fruitière, agrumes et oléiculture, ont été au centre des débats de la direction des services agricoles inscrites dans l’optique de suivre les différents programmes en relation avec les différentes filières qui ont eu lieu avant-hier au siège de la direction des services agricoles. La restructuration de cette activité, qui s’apparente à une réforme de fond en comble, semble atteindre déjà sa vitesse de croisière. Le développement de ces filières et leur adaptation aux normes internationales appellent en effet, d’autres façons de faire et d’autres de voir. C’est le cas d’ailleurs de la filière oléicole, qui prend son envol grâce au travail de différents intervenants comme la Chambre de l’agriculture, la direction des services agricoles ainsi que les divers techniciens qui travaillent sur le terrain, avec les agriculteurs. Aussi, les responsables du secteur comptent justement passer de 38 650 ha à 50 000 ha de superficie oléicole dans les cinq années à venir. L’augmentation de la superficie oléicole est l’un des objectifs du plan d’action de la DSA pour développer la filière oléicole à Tizi Ouzou, une région oléicole par excellence de par son relief montagneux qui se prête à des plantations rustiques et qui recèle un savoir-faire, des potentialités, un parc huilerie et un nombre d’oléiculteurs importants.

A ce titre, il est prévu d’augmenter, dans les cinq prochaines années la superficie du verger oléicole local qui est actuellement de 38 650 ha, à 50 000 ha. Il est à noter que l’oliveraie de Tizi Ouzou est composée essentiellement de la variété Chemlal qui occupe 90% de l’oliveraie de la wilaya.

Cette espèce, très répandue occupe 70 % de la superficie arboricole de la wilaya avec un nombre d’exploitations oléicoles estimé à 39 181, d’une taille moyenne de moins de 2 ha/exploitation. Aussi, pour atteindre cet objectif, la direction des services agricoles a mis au point un programme de plantations et de greffages fourni à la wilaya par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, sur la base d’une demande des agriculteurs. En effet, le programme prévoit le greffage de 181 000 plants d’oléastres et la plantation de 340 000 oliviers à travers toutes les communes. De leur côté, les pouvoirs publics, par la voie du Fonds national de développement rural et d’appui aux éleveurs et aux petites exploitations agricoles, ont investi un budget total de 95,240 millions de DA. Mais le point cardinal dans toute cette stratégie ne peut être que l’amélioration de la qualité et du rendement en huile, par olivier. Pour l’instant, un olivier produit quatre litres d’huile, mais il faudra passer à la vitesse supérieure loin pour atteindre la norme. Ce qui fera passer la production de la wilaya de 13 millions de litres d’huile/an, à 17 millions de litres/an». Pour y parvenir, les techniciens de ces services et de tous les intervenants ont lancé des campagnes de sensibilisation et de formation aux techniques de la taille de fructification, l’entretien des vergers, la lutte contre les ravageurs.

Enfin, derrière tous ces objectifs, l’huile d’olive de la wilaya compte se faire une place privilégiée sur les circuits commerciaux nationaux et pourquoi pas internationaux, dans un proche avenir.