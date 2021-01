Le 5 janvier, le ministre des Mines, Mohamed Arkab, avait annoncé le lancement du projet d'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet (Tindouf) pour le mois en cours qui s'achèvera dans vingt-quatre heures. L'agenda doit connaître probablement un retard. Si par contre le partenaire étranger est connu, son identité n'a pas encore été dévoilée. Les négociations semblent cependant aller bon train. Il faudra toutefois patienter encore pour conclure l'affaire. Les discussions avec un groupement d'entreprises chinoises pour l'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet (160 km au sud-est de Tindouf) sont au «stade de finalisation», a annoncé jeudi le ministère des Mines. «Les discussions avec un groupement d'entreprises chinoises sont au stade de finalisation et la signature aura lieu très prochainement», indique un communiqué répercuté par l'APS. Des négociations «sont en cours avec un partenaire étranger pour la réalisation d'un complexe qui va produire 12 millions de tonnes/an» avait affirmé Mohamed Arkab. Lors d'une réunion d'un Conseil des ministres qu'il avait présidé le 3 janvier le chef de l'Etat avait souligné la nécessité de poursuivre les efforts en vue de valoriser les ressources minières que recèle notre pays, mettant l'accent sur l'importance d'entamer, dans les plus brefs délais, l'exploitation effective de la mine de fer de Ghar Djebilet. La démarche est donc enclenchée. L'Algérie qui se lance dans une course éperdue pour réduire ses exportations en général et en matières premières, en particulier, ne peut se passer de ce véritable filon pour asseoir son nouveau modèle de croissance économique. Le gisement de Ghar Djebilet (170 km au sud-ouest de Tindouf), qui s'étend sur une superficie de 131 km2 est l'un des plus importants au monde. Ses réserves sont estimées à 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont exploitables.