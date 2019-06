Un accord algéro-américain portant création d’une usine à Hassi Messaoud (Ouargla) de fabrication d’équipements de forage de puits de pétrole et de gaz, a été signé jeudi à la Foire internationale d’Alger (FIA 2019), ce, en présence de l’ambassadeur US Desrocher qui effectuait une visite guidée du pavillon américain.

Cet accord, signé entre l’entreprise algérienne « Tassili SPA » de forage pétrolier et la firme américaine « Bear Manufacturing », concerne la fabrication d’équipements de forage de pétrole et de gaz dont l’Algérie pourrait s’en passer, à l’avenir, de l’importation de ces équipements.

L’accord a été signé par le DG de « Tassili SPA », Ahmed Benmansour et une responsable de « Bear Manufacturing », Emily King, en présence du président du Conseil d’affaires algéro-américain, Ismaïl Chikhoun et notamment de l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Deroscher qui pilotait une visiste guidée du pavillon américain à la 52èmeFIA. Benmansour a rappelé à cette occasion que « les équipements de forage pétrolier, qui ne sont pas fabriqués en Algérie, le seront à la faveur de la création d’une usine, en fin 2019, à Hassi Messaoud en partenariat avec « Bear Manufacturing » pour la production locale de ces équipements dès son entrée en service début 2020. Le DG de Tassili SPA a souligné que ce partenariat permettra d’utiliser les nouvelles technologies dans la fabrication des équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.