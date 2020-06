La loi de finances complémentaire (LFC) 2020, adoptée, mardi dernier, par le Conseil de la nation, a été publiée au dernier Journal officiel n°33. Première conséquence: l'augmentation des prix du carburant est entrée en vigueur depuis, hier, à minuit. En effet, les stations-service ont changé leurs tarifications avec des hausses qui varient entre 4 et 5,95 dinars. L'essence normale coûte désormais 43,71 DA / l soit une augmentation de 4,76 DA, l'essence Super passe à 45,97 DA / l soit une augmentation de 4 DA, l'essence sans plomb est affichée 45,62 DA / l soit une augmentation de 4 DA, alors que le gasoil connaît la plus forte hausse. Il coûte 29,01 DA / l soit une augmentation de 5,95 DA. Seul le GPL n'a pas changé, il est encore à 9 DA/l. Il est donc clair qu'avec ces nouvelles tarifications, les autorités veulent encourager l'utilisation de ce carburant propre (le Sirghaz). Néanmoins, l'environnement n'est pas la seule motivation du gouvernement. Les subventions du carburant coûtent très cher à l'Etat. On importe pour près de 2 milliards de dollars de carburant chaque année. Les finances du pays ne peuvent plus assurer de telles dépenses. «Cette augmentation permettra de réduire la surconsommation de cette matière essentielle et la subvention indirecte de l'Etat à ce produit, outre l'orientation des consommateurs vers l'utilisation du GPL», avait déclaré le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, lors de la présentation de la LFC au Conseil de la nation. Si certains citoyens sont d'accord sur le principe du gaspillage, ils craignent toutefois que cette nouvelle tarification n'entraîne une inflation monstre avec la flambée des prix des produits transports ou agricoles qui nécessitent l'utilisation du gasoil.