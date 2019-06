Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) tiendra aujourd’hui, à Alger, son Assemblée générale ordinaire élective pour choisir son nouveau président, a appris hier, l’APS auprès de cette organisation patronale, regroupant un grand nombre d’entreprises privées. En vertu du statut de l’organisation, la tenue de ce type d’AG est conditionnée par l’atteinte d’un quorum. Dans le cas contraire, la rencontre sera reportée pour être organisée, au plus tard, dans les huit jours qui suivent, a expliqué la même source. Pour rappel, Mohamed Sami Agli, est le candidat unique à la présidence du FCE, suite au retrait du deuxième candidat, Hassen Khelifati, le 21 mai dernier. Agé, de 38 ans, Agli est P-DG du groupe familial Agli, qui active principalement dans l’industrie agroalimentaire, la promotion immobilière, la construction, la distribution automobile, la logistique et le tourisme. Il succédera, en cas de son élection, à Ali Haddad qui a quitté la présidence de l’organisation le 28 mars dernier, un peu plus d’un mois après le début des marches populaires pacifiques pour le changement et la démocratie. Le président par intérim du Forum, Moncef Saïd Othmani, avait annoncé, pour sa part, sa démission de sa fonction le 21 mai 2019, dans une lettre adressée aux membres de l’organisation patronale.