La facture des importations algériennes de produits alimentaires poursuivait son recul de près de -8%, durant les huit premiers mois de 2019, en comparaison avec la même période de l’année dernière, a annoncé la direction générale des douanes algériennes (DGD). Globalement, la facture d’importation des produits alimentaires a atteint 5,43 milliards/dollars (mds/usd) sur les huit premiers mois de l’année en cours, contre près de 5,90 mds/usd durant la même période de 2018, enregistrant une baisse de 459,5 millions/dollars (-7,80%), a précisé la direction des études et de la prospective des douanes (Depd).

Cette baisse s’explique par une diminution des importations des céréales, lait et produits laitiers, des sucres et des légumes. Représentant 33,88% de la structure des importations alimentaires, les céréales, semoule et farine ont atteint 1,84 md/usd, contre 2,15 md/usd en 2018, soit une baisse de -14,42%. Les importations des produits laitiers ont également reculé à 859,02 md/usd, contre 967,10 millions/usd, en baisse de -11,18% pour leur part.

La facture d’importation du sucre et des sucreries, a elle aussi reculé pour totaliser 476,23 millions usd, contre 579,23 millions usd (-17,78%).

Même tendance pour les résidus et déchets des industries alimentaires, dont les tourteaux et autres résidus solides qui ont été importés pour près de 393,96 millions/usd, contre 513,51 millions/usd, en baisse de -23,28%.

De janvier à août derniers, la baisse a concerné aussi d’autres produits alimentaires, mais de moindre ampleur.

Des hausses ont cependant été enregistrées dans l’importation d’autres produits comme les tabacs et succédanés de tabac de fabrication, les fruits et les animaux vivants.