Les recettes globales d'exportation ont reculé de plus de 35% durant le premier semestre de l'année en cours par rapport à la même période en 2019. Cela est dû, essentiellement, à la chute des cours internationaux du baril et la baisse du volume des hydrocarbures destiné à l'exportation. Les baisses des prix à l'exportation, particulièrement, celle des hydrocarbures, associées aux baisses en volume ont eu «un impact négatif sur nos recettes globales d'exportation, qui ont reculé de 35,9%» durant les six premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2019, a relevé l'Office national des statistiques (ONS). Le ministre de l' Energie, Abdelmadjid Attar, faut-il le rappeler, a affirmé récemment à l' APN que «la production des hydrocarbures a enregistré une baisse de 10% entre janvier et septembre 2020 par rapport à la même période en 2019». Ce recul a été justifié par le ralentissement de l'activité économique en raison de la crise sanitaire de Covid-19. Par conséquent, les réserves de change vont de nouveau chuter et descendront sous la barre des 47 milliards de dollars en 2021. La baisse des prix à l'exportation des marchandises s'explique par «les baisses de 30,4% des prix des hydrocarbures et des prix des exportations des produits hors hydrocarbures (PHH) de 1,6% durant la même période», selon les explications de l'Office. Durant les six premiers mois, le volume des exportations algériennes a baissé de 35,9% pour totaliser 1 365,0 milliards de DA contre 2 129,8 milliards de DA à la même période de l'année précédente, a détaillé l'ONS. Quant aux importations, elles ont atteint 2 128,4 milliards de DA durant les six premiers mois de l'année en cours, contre 2 660,0 milliards de DA à la même période en 2019. Malgré une baisse en valeur de 20% enregistrée, le déficit commercial s'est creusé davantage. Il est passé de 530,2 milliards de DA au 1er semestre 2019 à 763,4 milliards de DA à la même période de l'année en cours. De même, impacté par ces résultats du commerce extérieur, le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 80,1% durant les six premiers mois de 2020 à 64,1% durant la même période de l'année précédente. A titre de rappel, durant 2019, les prix à l'exportation des marchandises ont reculé de 7,3%, alors que les prix à l'importation ont affiché une légère hausse de 0,9%. Par ailleurs, les prix à l'exportation des marchandises en monnaie locale, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 28,7%, durant le 1er semestre 2020 par rapport à la même période de 2019, tandis que les prix à l'importation affichaient une augmentation de 2,1%, a-t-on appris.