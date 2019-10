Le secteur de la pêche et de l’aquaculture ne semble pas séduire les jeunes à Annaba. A cet effet, la direction de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Annaba a décidé pour donner un nouveau souffle à ce segment de la formation, d’assouplir les conditions d’inscription. Celles-ci consistent en la facilitation de l’accès aux formations entre autres métiers marins, de capacitaire à la pêche et d’apprenti marin et de marin pêcheur. Pour la formation de ce dernier, la direction de l’école de pêche et d’aquaculture de Annaba, a jugé utile, voire raisonnable la modification de la condition du niveau scolaire. D’où, au lieu du niveau de 4ème année d’enseignement moyen, les candidats ayant un niveau d’études de 2e année moyenne, peuvent s’inscrire sans aucune autre contrainte. Une démarche qui s’inscrit, convient-il de le souligner, dans le cadre d’une politique visant à motiver et encourager les jeunes à adhérer à ce secteur. Une vision portant également la réhabilitation des métiers de la mer dans les segments qui s’y rattachent.

Des métiers qui ne sont plus spécifiques aux hommes, puisque convient-il de noter, que la gent féminine fait aussi partie du peloton de la formation aquaculture, puisque, l’école de formation technique organise des formations dédiées aux femmes rurales désireuses d’investir dans cette filière.

En ce sens, on rappelle qu’en 2017, une trentaine de femmes rurales relevant de plusieurs dispositifs d’aide à l’emploi ont bénéficié de formation en aquaculture. Une initiative organisée par la direction de la pêche et des produits halieutiques de la wilaya de Annaba en coordination avec les services agricoles et l’Institut national de la vulgarisation agricole. Un cycle de formation visant à renforcer les compétences des femmes rurales dans la filière aquacole, à travers un transfert de savoir-faire sur les techniques d’élevage et à rentabiliser les bassins d’irrigation des périmètres agricoles comme des espaces d’élevage du poisson. Ces formations visent également à encourager l’activité piscicole au niveau des zones rurales et des exploitations agricoles en mettant en exergue les opportunités et les potentiels d’investissement de ce secteur dont la direction œuvre à déployer tous les moyens humains et matériels pour sa promotion. Parant à toute éventualité, pouvant occasionner l’abandon, de la formation par les stagiaires, comme ce fut le cas des stagiaires de la commune de Chétaibi, la direction de l’Eftpa de Annaba a adopté une feuille de route, qui s’est inscrite dans le rapprochement de la formation aux candidats désireux de faire carrière dans le domaine.

De ce fait, l’école de formation technique de pêche et d`aquaculture a décidé de tenter l’expérience d’une classe annexe au niveau du centre de formation professionnelle de la ville de Chetaibi.

Les résultats réalisés ont dépassé les plus modestes attentes des directions des deux centres, avec plus de 60 inscriptions, rien que pour la première session. Pour consolider et adopter cette nouvelle classe annexe, les deux centres avaient dès lors, signé une convention garantissant le maintien et la continuité de cette classe qui, désormais, fait partie du programme standard du centre de formation professionnelle de Chetaibi.