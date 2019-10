L’Institut algérien de normalisation (Ianor) a élaboré plus de 10.000 normes relatives aux produits algériens industriels, commerciaux et sociaux, a dévoilé, hier, le directeur général de la compétitivité industrielle au Ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelaziz Kend. «Ces normes ont été mises au point par des commissions techniques mixtes englobant différents secteurs (industrie, commerce, administration, sociétés)», a-t-il, précisé. L’Organisme algérien d’accréditation (Algerac) a obtenu sa «reconnaissance» internationale en tant qu’»organisme national d’accréditation reconnu par ses pairs européens», a fait savoir, en outre, le même responsable.