La production de la filière de l'ail s'est élevée à plus de 2 million de quintaux en 2018/2019 contre 1,3 million de quintaux en 2017/2018, a indiqué lundi à Alger le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Kherroubi. Le responsable a précisé que le ministère avait tracé un programme spécial visant à augmenter les surfaces réservées à la culture de l'ail pour répondre à la demande des citoyens et arrêter l'importation de ce produit, ajoutant que la filière avait bénéficié d'un accompagnement particulier du secteur, notamment pour le stockage, l'irrigation et l'approvisionnement en semences d'ail. De près de 10.000 hectares en 2017/2018, les surfaces réservées à la culture de l'ail sont passées à près de 13.000 hectares en 2018/2019 et à 10.600 hectares en 2019/2020, a fait savoir M. Kherroubi. Indiquant que la récolte de l'ail vert cultivé dans des régions comme El-Oued et Annaba avait débuté en février, il a fait état de la production de près de 70.000 quintaux. Le marché est actuellement approvisionné à partir de cette quantité qui vient s'ajouter à celles stockées dans le cadre du programme de régulation des récoltes de 2018/2019, soit 6.000 tonnes à travers quatorze (14) wilayas. La commercialisation de l'ail stocké a débuté en janvier et se poursuivra jusqu'au mois de Ramadhan. Les prix de l'ail ont connu une certaine stabilité grâce aux efforts consentis par les professionnels de cette filière, a affirmé le responsable.