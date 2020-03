La Banque d’Algérie a détecté des pratiques frauduleuses au niveau de deux agences de la banque de l’agriculture et du développement durable (Badr), a appris l’APS de source bancaire. Il s’agit des agences Amirouche et des Pins maritimes, selon la source qui précise que ces pratiques ont été détectées par les services concernés de la Banque d’Algérie, lors d’investigations préliminaires lancées suite aux «requêtes de fournisseurs étrangers ». Ces derniers se plaignent du « non-règlement de plusieurs cargaisons de marchandises expédiées pour le compte de deux clients algériens, en l’occurrence la Sarl Groupe méditerranéen de commercialisation (GMC) et la Sarl Magnolia», précise la source. Le préjudice financier, qui est en cours d’évaluation, atteste de «la complicité, tant passive qu’active, de certains agents desdites agences», selon la source qui souligne que «les périodes impactées par ces pratiques concernent les années 2017, 2018 et 2019» et qu’«une évaluation globale du système d’information de la Badr est en cours d’exercice par les services spécialisés de la Banque d’Algérie».