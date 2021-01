Le temps des réflexions et des intentions malveillantes, semble être banni à Annaba, cédant la place à une politique, encadrée par le programme d'un gouvernement qui oeuvre à la promotion d'une économie hors hydrocarbures, solide. Le développement de cette stratégie passe par la synergie des bonnes volontés des acteurs économiques, quel que soit le domaine de leur évolution. Pourvu qu'ils trouvent les conditions et l'espace nécessaire pour le développement de leurs activités. Avec son potentiel industriel par excellence, ses atouts agricoles indéniables et ses capacités touristiques incontournables, la wilaya d'Annaba présente un pôle économique plus qu'important. Un pôle mal exploité, en raison d'une politique antérieure gangrenée par la bureaucratie et l'affairisme. En dépit des zones industrielles dont dispose cette wilaya, le développement économique n'est jamais parvenu à amorcer l'élan du développement. Vacillant entre la médiocrité intentionnelle de la mafia économique, la wilaya est restée en rade du développement économique. Et pourtant, les opérateurs de bonne volonté, ne manquent pas et les investissements en divers secteurs aussi. Il suffit juste qu'on leur offre le climat et l'espace adéquats. Il s'agit en ce sens, des zones industrielles qui sont, notons-le, le pied-à-terre des acteurs économiques. Ces derniers, dont les uns subissent les coups de fouet de la bureaucratie et les autres sont en quête d'un espace foncier, devant leur permettre d'investir. Entre les uns et les autres, il y a ceux en activité, mais qui évoluent dans des zones d'activités en piteux état. Une situation retenue à l'actif de l'inertie de certains opérateurs ici et là, dans des zones où, des dizaines de pseudos investisseurs, mordent griffes et dents des terrains non exploités. Ces pratiques et bien d'autres sont les résidus d'un temps a priori révolu, puisque la donne semble avoir changé. Au constat, la situation bouge dans tous les sens à Annaba où, les responsables locaux de la wilaya, semblent bel et bien adhérer à la volonté du gouvernement, portant d'une part, la promotion de l'investissement et d'autre part, la diversification des sources de rentes du pays. Dans cette optique, le premier responsable de la wilaya d'Annaba, a mis en place une feuille de route, lui permettant d'avoir un aperçu sur les dysfonctionnements et les entraves, à l'origine du ralentissement de l'investissement. Les rencontres ayant réuni le wali avec plusieurs opérateurs économiques et investisseurs de la wilaya, lui ont permis, de prendre connaissance des préoccupations et doléances de cette frange de la société économique. Au-delà, ce sont les différentes zones industrielles de la wilaya qui ont été passées au peigne fin. Pour Djamel Eddine Berrimi, le temps n'est plus à la médiocrité, le développement de toute activité économique, quelle que soit sa nature, doit passer par un vrai investissement porteur entre autres de richesses. Estimant à son juste titre, la valeur qu'ajoute l'investissement à l'économie locale, régionale et nationale, le wali d'Annaba a prôné le soutien, l'accompagnement et l'encouragement. Véhiculer ce dernier, signifie la mise en place des conditions nécessaires, au sein des zones industrielles, où évoluent les opérateurs et pour en attirer d'autres. Au cours d'une visite d'inspection dans plusieurs zones industrielles de la wilaya, le wali d'Annaba s'est rendu dans nombre d'unités de productions et de transformation de divers produits. De l'industrie alimentaire jusqu'à la production de l'emballage, en passant par l'agroalimentaire entre autres, le commis de l'Etat a constaté l'intégration industrielle et la qualité. Ces dernières sont le label de la performance de la production locale et même nationale. Au-delà, il a été relevé que, 80% de la production de l'emballage métallique toutes formes et dimensions confondues, sont désormais fabriqués localement. Ce qui a contribué à la réduction de la facture d'importation, dont bénéficiaient il y a quelques années, des pays voisins et européens. Une fierté pour l'Algérie et pour Annaba en particulier, dont les acteurs économiques, n'aspirent qu'à une poignée de main pour les encourager à plus de résultats, d'extensions de projets, mais surtout à plus d'investissements dans divers secteurs. À l'issue de cette inspection, le wali d'Annaba, a manifesté sa prédisposition pour apporter l'aide qu'il faut pour la promotion d'investissements porteurs de richesses et créateurs de postes d'emploi. Par ailleurs, s'exprimant sur la nouvelle zone industrielle, le responsable a indiqué que cette zone a besoin de1500 milliards de cts, pour sa réhabilitation. Celle-ci avec les différentes zones de la wilaya, dont Meboudja et Pont Bouchet entre autres, vont apporter avec le concours des bonnes volontés, le développement économique escompté, au sein de la nouvelle Algérie.