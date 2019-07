Un projet préliminaire de partenariat a été signé par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (Ccio) et son homologue espagnole d’Alicante «afin de définir un cadre de coopération» entre les deux institutions, a-t-on appris hier auprès de la Ccio. La signature du document a été faite par les présidents des deux Chambres, en marge du forum économique Alicante-Oran tenu en fin de semaine dernière au siège de la Casa mediterranea en Espagne, a-t-on précisé de même source. Une importante délégation de chefs d’entreprises, d’opérateurs économiques et de commerçants, adhérents à la Ccio, ont pris part au rendez-vous.