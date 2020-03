Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'installation, Djerad a affirmé que la relance du CNES et sa mission constitutionnelle dont il est investi en tant qu'institution de la bonne gouvernance nouvelle du développement contribuera, assurément, à l'édification d'une Algérie nouvelle sur la base de la triptyque: développement humain, transition énergétique et économie du savoir et du numérique, représentant un large espace pour la concertation et le dialogue constructif afin de trouver des réponses collectives et innovantes aux grandes questions de développement du pays. De son côté, le nouveau président du CNES, M. Rédha Tir a indiqué que cette institution consultative, créée en 1968, constitue un outil de soutien de la décision publique et d'ouverture sur les libertés économiques, collectives et individuelles et d'éclairage de l'opinion publique pour davantage d'adhésion aux politiques publiques. Le Conseil des ministres a approuvé, lors de sa réunion de dimanche, présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la nomination de M. Rédha Tir à la tête du CNES. La présidence du CNES est restée vacante depuis le décès de Mohamed Seghir Babes le 7 mars 2017.