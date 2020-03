Répondant à une question d'un membre du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, Mermouri a rappelé qu'il sera procédé à « la révision de certaines réglementations et lois régissant le domaine de l'investissement à même de faciliter les procédures administratives et mettre terme à la bureaucratie, et ce conformément aux instructions du président de la République ». Concernant la commercialisation des produits de l'artisanat, le ministre a rappelé que son département accordait un « intérêt particulier » à ce volet à travers l'accompagnement des producteurs, ajoutant qu'il sera procédé, cette année, à « l'exploitation de 82 structures relevant du secteur en vue de la promotion et de la commercialisation des produits de l'artisanat, outre l'organisation de centaines foires et de manifestations sur le niveau local et national et l'exploitation des espaces publics lors des fêtes et des saisons touristiques ». « Cela est tributaire de l'amélioration des capacités des artisans et de la maitrise des techniques modernes pour la promotion, la commercialisation et l'utilisation des plateformes électroniques », a-t-il poursuivi, soulignant que son département ministériel a procédé, cette année, à « la formation de centaines d'artisans dans le domaine de l'artisanat d'art et ce à travers la formation via le mode de formation par apprentissage ».