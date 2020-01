La machine à laver TurboWash 360 améliorée est disponible sur le marché algérien où elle est proposée à 93 900 DA, pour permettre à la ménagère algérienne de faire sa lessive en 39 minutes seulement,

soit un taux de rapidité de plus de 34 % par rapport au modèle conventionnel TurboWash.

Ce nouvel appareil de la marque LG (Life’s Good) est doté d’un moteur DD amélioré qui le propulse en entraînement direct de l’intelligence artificielle de la société. Il détecte automatiquement le poids

du lavage tout en réduisant le dommage aux tissus de 18 %.

Les présentateurs de ce modèle, dont notamment le Product Manager, le sud-coréen, Sangbum Seo et le directeur du marketing, Mohamedi Mustapha, ont expliqué, samedi soir dans un grand hôtel d’Alger, les caractéristiques de ce lave-linge doté de l’Artificial Intelligence Direct Drive – AI DD. Ainsi, le système Steam + permet, grâce à la vapeur, d’éliminer 99,9 % des allergènes tels que les acariens susceptibles de causer des allergies, tout en assurant moins de 30 % de « défroissage » après séchage.

Grâce à ses jets d’eau, il permet de pulvériser les détergents à lessive dans quatre directions avec le « steam+ » qui complète cette solution en neutralisant 99 % des allergies grâce à un cycle de stérilisation spéciale et supprime 30 % des plis gênants via le procédé Wrinkle Care 3.

Livrée avec une garantie de 10 ans, cette nouvelle machine est dotée du système SmartThinQ, une technologie révolutionnaire qui permet à l’utilisateur de surveiller à distance le lave-linge depuis son smartphone. Un double lavage simultané est également possible grâce à une application spéciale, appelée le TwinWash.

Dotée des toutes récentes technologies, « Deep Learning et TurboWash 360 amélioré, cette nouvelle machine LG Vivac minimise les dommages causés d’ordinaire aux linges à laver.