Siemens Algérie a ouvert, mardi, dernier le premier centre de réparation et de maintenance d’équipements rotatifs au Maghreb, à Hammadi dans la wilaya de Boumerdès.

A travers cet investissement, Siemens Algérie renforce son engagement en accompagnant l’essor durable du secteur de l’énergie en Algérie.

Ce premier centre de maintenance et de réparation de turbines et de compresseurs au Maghreb, s’étend sur une surface de 8 000 m². Il affiche les ambitions de Siemens dans le développement de son activité « maintenance » en Algérie et la promotion des compétences locales. Cette nouvelle structure aux normes internationales, est équipée de plus d’une trentaine de machines et emploie des ingénieurs algériens formés aux standards de qualité de Siemens. A travers cet investissement, de plus de 500 millions/ DA, Siemens réitère son engagement dans la « localisation » en termes de savoir-faire et d’infrastructures industrielles, ainsi que dans l’émergence de nouvelles expertises dans le domaine de l’énergie en Algérie.

Le support de Siemens s’articule essentiellement sur la « formation », au niveau du centre, des équipes techniques de ses clients » ainsi que de ses sous-traitants algériens, leur conférant une autonomie et une réactivité précieuses, surtout dans le cadre de leur activité stratégique qui ne connaît pas d’intermittence. Siemens devra ainsi optimiser la performance et la longévité des équipements rotatifs de ses clients à moindre coût, en effectuant, désormais en Algérie, l’entretien des centaines de turbines et de compresseurs essentiels au fonctionnement de l’industrie pétrolière et gazière en particulier. Ce qui représentera une économie de temps et de ressources considérables pour toutes les parties prenantes du secteur de l’énergie.

Conçues pour s’adapter à la croissance des besoins de ses partenaires algériens. les installations du centre sont extensibles. Elles peuvent prendre en charge les turbines, compresseurs et autres équipements des marques Siemens et Dresser-Rand ainsi que de plusieurs autres fabricants. «Nos partenaires pourront dorénavant procéder à l’entretien de leurs turbines et de leurs compresseurs en Algérie. De par sa proximité, cette structure permettra une optimisation du temps et des ressources de nos clients ainsi que l’émergence de nouvelles compétences algériennes dans le secteur de l’énergie» a déclaré Farouk Benabdoun, directeur général de Siemens Algérie. Le groupe Siemens est un acteur majeur du secteur de l’énergie en Algérie, ses services sont liés aux turbines à gaz et à vapeur, à plusieurs centrales électriques dans le pays telles que celles de Aïn Arnat, Ras Djinet et Biskra.

Bien que présent en Algérie depuis 1857, date à laquelle le fondateur du groupe Werner Von Siemens participait à l’installation du premier câble télégraphique en haute mer entre l’Europe et l’Afrique, plus précisément entre Cagliari et Annaba, le groupe a été créé en 1962. Ainsi, « Siemens-Algérie » a été la première multinationale à avoir obtenu son registre du commerce en Algérie, plus exactement le 20 août 1962. Siemens est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire et de l’informatique médicale.