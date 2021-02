L'Algérie asseoit sa position sur le marché italien et demeure l'un de ses principaux fournisseurs. Ses exportations dépassent de très loin celles qui sont destinées à l'Espagne dont elle est le premier fournisseur. L'Algérie a consolidé en 2020 sa position de premier fournisseur de gaz de l'Espagne et de 2ème de l'Italie, a indiqué, hier, Sonatrach dans un communiqué. Quel est le volume exporté? En 2020, l'Algérie a exporté vers l'Italie un volume de gaz de 14,8 milliards de m3, soit une progression de 12% par rapport à 2019, affirme la Sonatrach, ce qui lui a permis d'augmenter ses parts de marché. 22% en 2020 contre 18% l'année précédente.

«L'Algérie consolide sa position de 2ème plus gros fournisseur de gaz sur le marché italien en dépit de la baisse des importations gazières de l'Italie en 2020 qui ont enregistré une baisse de 8% par rapport à 2019 pour se situer à 66 milliards de m3», précise Sonatrach. Ce qui permet surtout de pérenniser une relation qualifiée d'historique avec un de ses clients privilégiés, acteur majeur, de surcroît, sur la scène énergétique mondiale. La lune de miel entre les deux parties s'est poursuivie avec plusieurs accords de coopération dans le secteur du gaz et un mémorandum d'entente portant sur les possibilités d'investissement dans l'exploration et la production d'hydrocarbures signés le 1er juillet avec le groupe italien ENI. Sonatrach avait également signé, le 26 juin dernier, un accord avec le groupe énergétique italien Enel pour le renouvellement de leur contrat de vente/achat de gaz naturel, pour une durée de 10 ans. Ce contrat doit assurer un approvisionnement de 3 milliards de m3 par an, à l'Italie. L'Algérie consolide également sa position de 1er fournisseur de gaz de l'Espagne en 2020. Le volume exporté est de 9,6 milliards de m3 (dont une partie est destinée au Portugal), ce qui représente une part de marché de plus de 29%.