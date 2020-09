Une véritable course contre la montre était engagée, depuis jeudi dernier, par les soldats du feu pour contenir les feux violents, qui se sont déclarés, au niveau de deux pipelines de la Compagnie nationale des hydrocarbures (Sonatrach), dans la région de Baâj, dans la wilaya d'El Oued. Le feu a été circonscrit par les éléments de la Protection civile, qui se sont dépêchés aussitôt sur les lieux.

Les feux étaient violents comme en a témoigné le panache de fumée qui s'est dégagé de l'incendie, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, comme l'ont montré des vidéos et autres photos aussitôt relayées sur les réseaux sociaux. Les flammes sont actuellement maîtrisées, et n'ont, fort heureusement, pas fait de victime, affirme le chargé de l'information auprès de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Nassim Bernaoui. Si aucune perte humaine n'a été déplorée, l'on parle d'importants dégâts matériels qui ne sont pas toujours communiqués par la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach.

La direction générale de cette dernière, a tenu à assurer de son côté, que la situation est maintenant maîtrisée.

La Sonatrach a, en effet, annoncé le contrôle des fuites de pétrole survenues avant-hier au niveau de deux pipelines situés dans la région de Baâj, dans la wilaya d'El Oued, qui relient le Bassin rouge (Hassi Messaoud) à Skikda. C'est ce qu'a indiqué le Groupe public dans un communiqué publié, hier, sur sa page facebook. La Sonatrach a assuré que «toutes les mesures nécessaires ont été prises pour contrôler la situation, assurer la sécurité des individus et des installations, tout en tenant compte de la préservation de l'environnement», a assuré le Groupe Sonatrach, dans son communiqué. Dans les détails, la Sonatrach précise que «ses équipes techniques spécialisées ont procédé, dès les premières heures de la journée d'hier, à une opération d'absorption de la quantité de pétrole répandue, ajoutant que les travaux d'entretien au niveau de la partie endommagée, par les inondations, sont toujours en cours».