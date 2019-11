La fuite sur une canalisation de pétrole dans le sud du pays, dont les images ont été relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, a été «immédiatement» réparée, a indiqué hier la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach. «Faisant suite aux différentes informations relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux relatives à des épanchements de brut dans la région d’El Borma, Sonatrach tient à informer l’opinion publique qu’aussitôt constatée, cette fuite a été immédiatement réparée par ses équipes spécialisées ainsi que ses équipes d’intervention basées à Haoud El Hamra, commune de Hassi Messaoud, dans la wilaya de Ouargla», a précisé la même source dans un communiqué. «Soucieuse du respect des procédures et des règles environnementales, Sonatrach, qui gère un réseau de transport de plus de 22.000 km de canalisations sur le territoire national, a mobilisé tous les moyens requis pour cette opération, et les travaux de récupération de brut et de remise en état des lieux sont achevés», a ajouté le communiqué.