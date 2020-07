Sonatrach se serre la ceinture au même titre que le gouvernement, qui a décidé de réduire son budget de fonctionnement de moitié. «La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a procédé à la réduction de son plan d'investissement et de ses dépenses de 50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement, a indiqué hier le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar. Une mesure dictée par une crise économique dévastatrice provoquée par le Covid-19 qui a fait plonger les prix du gaz et du pétrole, qui ont certes repris des couleurs, mais qui restent encore à un niveau bas. «Nous avons différé certains projets, nous avons réétudié leur réalisation durant cette période, mais nous avons maintenu les projets d'exploration et de production, qui sont importants pour nous», a expliqué et révélé le patron de Sonatrach, lors d'un point de presse en marge de la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération avec la compagnie énergétique italienne Eni. Cette réduction sera compensée à travers des partenariats afin de partager les coûts de certains projets, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. «Cette loi nous donne l'occasion de discuter et de proposer certains projets à nos partenaires. Nous avons déjà signé plusieurs accords de partenariat avec de grandes entreprises, pour partager les risques liés à l'exploration et à la production», a expliqué Toufik Hakkar. Le but est d'assurer la sécurité énergétique du pays sur les moyen et long terme dans le but de renouveler les réserves du pays en hydrocarbures, a-t-il souligné. Le président de la République avait instruit la compagnie nationale des hydrocarbures de baisser, de 14 à 7 milliards de dollars, les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement, afin de préserver les réserves de change. Le groupe Sonatrach est chargé de «réduire de 14 à 7 milliards de dollars (13 à 6,5 milliards d'euros, Ndlr), les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement, afin de préserver les réserves de change», avait indiqué le communiqué d'un Conseil des ministres présidé le 22 mars dernier par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune.