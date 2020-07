Le Covid-19 fait des ravages. Sur le plan humain l'Algérie paie un lourd tribut. La barre des 1000 morts vient d'être franchie. Sur le plan financier la facture est salée. La compagnie nationale des hydrocarbures, poumon de l'économie nationale, qui assure au pays l'essentiel de ses revenus est sévèrement impactée. Elle vient d'annoncer la réduction de ses dépenses de 50% dans le sillage d'un prix du baril de pétrole qui s'affiche tout juste au-dessus des 43 dollars, un niveau qui est loin d'assurer les équilibres budgétaires des institutions de la République et de ses ministères. Une conjoncture qui va laisser des traces. Comment Sonatrach compte-t-elle limiter les dégâts et continuer à assumer son statut sans préjudice.? Sa priorité consiste à améliorer sa compétitivité et sa résilience pour ne pas perturber son fonctionnement. «L'optimisation et la rationalisation des coûts, sans porter préjudice au fonctionnement de l'entreprise, afin d'améliorer, dans l'immédiat, sa compétitivité et sa résilience, constituent l'objectif principal de la Sonatrach actuellement»,confirme son P-DG dans la toute récente Newsletter de l'entreprise. Il est nécessaire de renforcer la capacité de résilience de Sonatrach et sur la promotion de la culture de l'optimisation et de la rationalisation des coûts sans pour autant porter préjudice au fonctionnement de l'entreprise, écrit dans cette lettre Toufik Hakkar tout en soulignant que l'objectif est «d'améliorer, dans l'immédiat, la compétitivité du groupe et d'atténuer ainsi l'effet de la baisse des prix du pétrole sur ses résultats». Quels types d'actions seront prises à cet effet? Des mesures visant le déploiement d'initiatives d'optimisation des coûts sur l'ensemble de ses activités, parmi lesquelles figure la création de la Direction Projet COST (Cost Optimization System Tracking), ont été initiées, a assuré le patron de Sonatrach. Quel est l'objectif de ce mécanisme?

«Le projet COST s'inscrit pleinement dans le cadre des objectifs d'amélioration continue de l'entreprise. C'est un facteur déterminant pour assurer l'efficience de nos activités et assurer également une dynamique collaborative au sein de Sonatrach visant une amélioration durable», mentionne le document. La direction projet COST a, comme principal objectif, la mise en oeuvre d'un programme durable de réduction des coûts et la réalisation des actions concrètes pour optimiser les dépenses permettant le renforcement de notre capacité de résilience et d'assurer la pérennité et la profitabilité de l'entreprise à moyen et long terme, explique Lazhar Mahboubi, directeur de ce projet dans un entretien paru dans la Newsletter de Sonatrach. La crise économique dévastatrice provoquée par le Covid-19 qui a fait plonger les prix du gaz et du pétrole, a conduit l'entreprise nationale pétrolière à différer certains projets, et à réétudier leur réalisation. Sonatrach table cependant compenser toutes ces mesures drastiques par la signature de plusieurs accords de partenariat avec de grandes entreprises, pour partager les risques liés à l'exploration et à la production. Le but est d'assurer la sécurité énergétique du pays sur le moyen et long terme dans le but de renouveler les réserves du pays en hydrocarbures.