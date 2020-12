Les atteintes aux réseaux électriques et gaziers sont l'autre fardeau qui pèse lourdement dans l'équilibre financier du fournisseur énergétique national, la SDC, filiale de la Sonelgaz. De nom-breux citoyens crient au scandale quand ils reçoivent leurs factures de consommation. Malheureusement, ces mêmes clients qui parfois dépensent le double en abonnement téléphonique, tardent à honorer ces factures participant ainsi à la fragélisation de cette entreprise citoyenne qui, selon ses responsables, travaille à perte. Pour rappel et dans ce cadre, précisons que les créances détenues par les abonnés ordinaires, administrations, APC et secteur privé sont de l'ordre de 1.664 MDA (millions de dinars), la concession de distribution de Bouira invite ses abonnés débiteurs à s'acquitter de leurs redevances dans les meilleurs délais. La grande partie de ces créances est détenue par les clients ordinaires (domestiques) et qui s'élèvent à 824 MDA, ce qui représente 50% du montant global des créances (1 664 MDA). En seconde position, figurent les administrations pour un montant de 427 MDA, ce qui représente 26% du total des créances.

Les APC, pour leur part, totalisent 199 MDA soit un total de 47% des créances des administrations. Le secteur privé arrive en troisième place et ferme le podium avec un montant de 413 MDA, ce qui représente 24% du montant global des créances. Concernant les atteintes aux réseaux et selon un communiqué de la cellule de communication de la SDC, ils sont au nombre de 63 incidents sur les réseaux de gaz et 45 sur les lignes électriques à travers la wilaya. La région d'Ath Laâziz a connu l'année 2020 un vol de câbles électriques surtout que le cuivre trouve toujours preneurs. Plus de 44 810 clients ont été directement impactés par ces coupures engendrées par ces incidents. Bouira mène le bal avec 25 atteintes suivie de Lakhdaria avec 10 incidents. M'Chedallah ferme la marche avec une atteinte. Les incidents sur les conduites de gaz au nombre de 63, ont sanctionné directement 2 489 abonnés restés sans gaz, jusqu'au rétablissement conditionné par la disponibilité des entreprises. Devant cette situation qui peut être évitée juste par plus de coordination entre les organismes oblige quelquefois la SDC à recourir à la justice quand l'auteur est identifié. Malgré ces entraves et la grave crise sanitaire, le groupe énergétique a fait des efforts considérables l'année passée. À titre indicatif et concernant l'électricité, le projet entre dans le cadre du programme de l'Etat de l'électrification rurale du R.A.R «Reste à réaliser» de la 2ème tranche du programme quinquennal 2010-2014 et du programme complémentaire «P.C». Le programme com-prend la pose de 212,777 km de câbles permettant ainsi à 2.706 foyers de s'alimenter en électricité à travers 108 localités. Dans le cadre du programme du Cgscl (Caisse des garanties et de solidarité des collectivités locales) lancé par la concession de distribution de Bouira. les travaux ont été entamés par les entreprises sous-traitantes pour la réalisation de 9,424 km sur 212 km prévus, permettant à 101 foyers sur 2 706 (prévus) de se raccorder en énergie électrique. L'enveloppe financière accordée à ce projet est de l'ordre de 532,183 MDA. Le fournisseur national d'énergie dispose d'un nombre global de 2 800 postes transformateurs sur tout le territoire de la wilaya, un nombre supplémentaire de 70 postes est prévu pour l'été 2020 dont 26 sont déjà réalisés et mis en service dans une première étape, le taux de réalisation actuel est de 37,14%. Par ailleurs, 84 opérations de réhabilitation du réseau électrique étaient prévues aussi pour l'été 2020 dont six sont réalisées. L'enveloppe financière allouée à ce projet est évalué à 1 829,137 MDA (millions de dinars). Il y a lieu de souligner les efforts des autorités locales fournis pour l'octroi du foncier pour l'implantation des postes transformateurs et aussi la levée de cinq oppositions des propriétaires terriens pour le passage des lignes électriques au niveau de Taourirt, Ahnif, Ahl El Ksar, Bechloul, Sour El Ghozlane et Lakhdaria, en vue d'accélérer la cadence des travaux pour respecter les délais de réalisation prévus. Parmi les organismes publics pointés du doigt figure l'algérienne des eaux, qui a défoncé toute la ville dans ses interventions. Il ne se passe plus un seul jour, sans que l'on aperçoive ces équipes d'intervention de l'ADE creuser les voies, défoncer les trottoirs pour colmater les fuites de plus en plus nombreuses. L'exemple le plus marquant est ce boulevard des frères Boussendala qui accueille en moyenne deux à trois fois les agents d'entretien de l'ADE sur pratiquement les mêmes points, en face de la banque AGB, le lycée Mohamed Seddik Benyahia et le siège de la daïra. La répétition est essentiellement due au fait qu'on colmate les fuites avec des bouts de bois taillés. Une technique ancestrale qui continue à prévaloir au sein de l'Algérienne des eaux.