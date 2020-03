Située aux portes du Grand Sud, lieu de prédilection des fortes températures estivales, Bouira connaît en plus des perturbations en alimentation électrique avec des pics de consommation dus essentiellement à l'utilisation des climatiseurs en été. Aussi, la direction de la distribution de Bouira, pour répondre dans les meilleures conditions et pallier toutes les éventualités en énergie électrique à cette période qui connaît une croissance importante dans la consommation, pour éviter les scénarios des exercices précédents, la direction de distribution de Bouira et selon un communiqué transmis par la chargée de consommation Widad Benyoucef, prépare comme chaque année le passage à l'été en réalisant un volume important de projets de renforcement des ouvrages électriques existants, créations de nouveaux postes et de réhabilitation du réseau électrique existant. Le fournisseur national d'énergie, dispose d'un nombre global de 2800 postes transformateurs sur tout le territoire de la wilaya, un nombre supplémentaire de

70 postes est prévu pour l'été 2020 dont 26 sont déjà réalisés et mis en service dans une première étape, le taux de réalisation actuel est de 37,14%. Par ailleurs, 84 opérations de réhabilitation du réseau électrique sont prévues aussi pour l'été 2020 dont six sont réalisées. L'enveloppe financière allouée à ce projet est évaluée à 1829,137 MDA (millions de dinars). Il convient de relever la mobilisation de l'ensemble de tout le personnel concerné afin que le rythme des réalisations soit soutenu et finaliser les travaux restants dans les délais prévus pour assurer un bon passage de l'été.

Etant donné que l'énergie est la locomotive du développement, il y a lieu de souligner les efforts des autorités locales fournis pour l'octroi du foncier pour l'implantation des postes transformateurs et aussi la levée de cinq oppositions des propriétaires terriens pour le passage des lignes électriques au niveau de Thaourirt, Ahnif, Ehl El Ksar, Bechloul, Sour El Ghozlane et Lakhdaria en vue d'accélérer la cadence des travaux pour respecter les délais de réalisations prévus. Par ailleurs, la direction de distribution de Bouira a enregistré un taux d'évolution des ventes de 7,68% à fin décembre 2019 pour satisfaire les besoins liés à la demande en matière d'énergie électrique de 201 210 clients, un nombre qui a évolué de 3,8% par rapport à fin décembre 2018 qui était de 193 869 clients en électricité confirme Widad Benyoucef.