Afin de récupérer ses créances, la SDE de Béjaïa valorise le paiement électronique que la Concession de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa a intégré en 2017, soutenant que celui-ci connaît une amélioration d'année en année à Béjaïa. C'est ce qu'a indiqué, en substance, un communiqué de cette société, qui invite ses clients à travers tout le territoire de la wilaya à adopter le mode de paiement électronique en mettant en exergue les avantages qu'il procure dont, notamment la sécurité et le fait d'éviter les déplacements et surtout les frais supplémentaires. Après avoir enregistré 180 opérations pour un montant de 690.000 DA en 2017, le nombre d'opérations de paiement électronique est passé à 1328 pour un montant de 4.738.000.00 DA en 2020, soit un taux d'évolution de 588%. La crise sanitaire (Covid-19) durant laquelle, les déplacements ont été suspendus dans le but de limiter la propagation de ce virus, y est pour beaucoup dans cette évolution qui n'a de valeur que d'illustrer la possibilité d'élargir le mode de paiement à d'autres secteurs, évitant ainsi le manque de liquidité qui réapparaît sporadiquement. «Le process du e-paiement n'a rien de compliqué, il suffit juste de rejoindre le site de notre société au www.sadeg.dz, avoir sa facture ainsi que sa carte inter- bancaire. Les paiements effectués via Internet nous parviennent après 48 heures», précise la chargée de communication de la SDE de Béjaïa, Mme Laïdi Ghanima, qui précise qu'une «autre option électronique est mise à la disposition de nos clients. Il s'agit du TPE (terminal de paiement électronique) disponible au niveau de chaque agence commerciale. Cette option permet à nos clients une fois à l'agence, d'insérer leurs cartes inter-bancaires respectives dans le TPE et le paiement s'effectue avec succès»; cet autre mode de paiement, qui contraint au déplacement au niveau des agences, a lui aussi évolué, passant de cinq opérations pour un montant de 40.000 DA en 2017 à 35 opérations pour un montant de 206.000 DA, soit un taux d'évolution minime de 424%. «Nous estimons enregistrer de nettes améliorations par rapport à ces options de paiement dans les jours à venir tout comme les paiements par les bureaux de poste qui étaient timides, voire insignifiants au lancement et qui ont atteint ces quatre dernières années 1.770.000 opérations pour un montant financier de 2.923.000.000 DA», ajoute le communiqué de la SDE. Le recours à ces modes de paiement a-t-il permis à la SDE de recouvrir les créances qu'elle détient sur ses clients? On en est loin, sous-entendent lesresponsables de cette société, qui déplorent que «malgré toutes les facilités accordées aux clients pour s'acquitter de leurs redevances énergétiques, notamment en cette situation de pandémie, avec entre autres le paiement échelonné accordé aux clients ayant cumulé plusieurs factures, les montants des créances demeurent élevés et représentent 680 milliards de centimes contre 440 milliards de centimes en 2019 soit un taux d'évolution de 52% ces créances», indique-t-on dans le même communiqué. 400 milliards de centimes sont détenus chez les clients ordinaires. Les administrations sont redevables de 155 milliards de centimes, dont 118 milliards en possession des APC. Quant aux créances des industriels, celles-ci s'élèvent à 105 milliards de centimes.