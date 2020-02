Le domaine du textile et du cuir considéré comme stratégique dans le tissu industriel algérien, ne parvient à ce jour, à satisfaire qu’une petite partie, à savoir, 12% de la demande nationale, au moment où la consommation est estimée à 150 millions d’unités de tous produits confondus. Cela fait qu’en dépit des améliorations enregistrées, l’Algérie fait encore recours à grande échelle à l’importation. C’est le constat dressé, hier, à la 4ème édition du Salon international du textile, de l’habillement, du cuir et des équipements «Texstyle Expo », inauguré, hier, par le ministre de la Microentreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridène et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur Aïssa Bekkaï. L’une des principales mesures annoncées par celui-ci pour booster la production nationale dans ce domaine, est « d’instaurer une taxe sur les produits d’importation qui sont fabriqués en Algérie ». « La teneur de cette taxe et sa durée de validité seront conditionnées par les capacités des entreprises nationales à augmenter leur production de manière à satisfaire la demande du marché, l’application de prix à la portée des citoyens et le respect des normes de qualité », a-t-il précisé. Bekkai a fait part également du lancement, par le ministère du Commerce, d’une série d’ateliers avec les organisations et les acteurs des différentes filières industrielles en vue d’étudier les méthodes efficaces pour les appuyer dans le processus de production, voire l’exportation. Il a invité, dans ce sens, les professionnels du textile à prendre attache avec les structures de son département ministériel. Evoquant la question du foncier industriel, Bekkai a fait savoir que « le gouvernement rendra public, prochainement, un nouveau cahier des charges garantissant aux investisseurs l’accès à ce type de foncier avec des conditions de résultats concrets, sous peine de le restituer ». Pour sa part, le ministre de la PME et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridène, a souligné « l’importance de créer, en partenariat avec les ministères de la Solidarité et de la Formation professionnelle, d’un écosystème favorable à la création de microentreprises capables de relancer la petite industrie du textile et qui seront financées par des micro-crédits et les fonds de la caisse de la zakat ». Djeridène a annoncé aussi la création de centres de recherche spécialisés capables de transformer les dérivés des produits pétroliers pour en faire des fibres et de la matière première pour la production des habillements et autres produits. Il préconise d’associer la diaspora algérienne pour le transférer du savoir-faire. Il a mis en avant, dans ce contexte, la disponibilité de son département ministériel à accompagner les diplômés universitaires porteurs d’idées et désireux de se lancer dans ce domaine, en leur facilitant l’usage des nouvelles technologies aussi bien pour la production que pour la commercialisation de leurs produits. à ce titre d’exemple, un modèle de réussite d’un partenariat algéro-turc, la société mixte l’Algérienne des industries textiles (Tayal). Une entreprise dont l’actionnariat est détenu à raison de 51% par notre pays et 49% par un privé turc Mesut Toprak. Elle emploie plus de 500 personnes et assure différents produits (tissu, fil, denim, tricots, chemises…). Pour rappel, ce Salon international, considéré comme le premier événement économique pour cette filière en Algérie, a rassemblé en plus, plusieurs exposants nationaux, ceux d’autres pays, à savoir, Tunisie, Maroc, Turquie, Bengladesh, Pakistan et Inde. Des produits de haute qualité et des services autour de ces activités y ont été présentés. C’est en plus, une occasion pour les professionnels de tisser des partenariats et des échanges en vue d’accroître leur productivité et atteindre les standards internationaux de qualité dans ce domaine.