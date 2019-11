L’incertitude se réinstalle. Cela est largement suffisant pour que le marché pétrolier accuse un coup de « blues ». Les cours de l’or noir qui ont affiché trois semaines de hausses hebdomadaires consécutives après qu’une accalmie sur le front de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine se soit esquissée. Un climat qui laissait présager que ce sursaut inattendu opéré par les prix du pétrole ne soit pas qu’un feu de paille. Plusieurs indicateurs, dont l’apaisement sur le front de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, esquissent un rebond durable des cours de l’or noir. En effet, même les chiffres pourtant «gonflés» des stocks américains n’ont contribué que momentanément à stopper cette courbe ascendante qui avait permis au cours de l’or noir d’atteindre leur plus haut niveau, 63,30 dollars vendredi dernier, depuis près de deux mois. Les experts avaient confirmé la trituration de ces données qui déterminent l’orientation des prix du pétrole. «Si on prend l’ensemble des stocks de pétrole aux États-Unis, on observe une baisse de 7,3 millions de barils. Il y a eu aujourd’hui une réévaluation des conséquences du rapport», avait affirmé Kyle Cooper de Ion Energy. «Il y a eu cette semaine un déluge de prévisions contradictoires (de plusieurs agences et organisations), notamment les révisions d’indicateurs fondamentaux comme la production américaine ou la croissance de la demande mondiale», a relevé de son côté Robbie Fraser de Schneider Electric. Le baril continuait toutefois de bénéficier des déclarations de responsables américains qui ont laissé entendre qu’un accord commercial partiel avec la Chine était tout proche. La donne semble avoir changé. Un constat confirmé par l’ancien conseiller économique principal de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump adoptera les tarifs du 15 décembre si les États-Unis et la Chine ne sont pas parvenus à un accord commercial a déclaré lundi Gary Cohn. Washington devrait lever les droits de douane additionnels à cette date des taxes américaines supplémentaires de 15% sur 300 milliards d’importations chinoises. Les négociations n’ont visiblement pas avancé d’un pouce. Pékin commence à douter. Il y a de quoi si l’on se réfère aux dernières déclarations du locataire de la Maison-Blanche. «Nous en sommes près. Un accord commercial significatif de Phase 1 avec la Chine pourrait se produire. Pourrait se produire bientôt. Le président américain est toujours sur le pied de guerre. Cela n’est guère rassurant pour l’économie mondiale et le marché pétrolier par ricochet. Une situation qui a déprimé les cours de l’or noir qui ont accusé deux séances consécutives de baisse en ce début de semaine. Hier vers 15h45 le baril de Brent, référence du pétrole algérien, s’enfonçait de 1,03 pour s’échanger à 61,41 dollars. Une nouvelle qui ne fait pas les affaires de l’Algérie dont les revenus pétroliers constituent l’essentiel de ses recettes en devises.