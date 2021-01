Autant de questions autour de cette entité qui, des décennies durant, était la fierté de l'industrie locale, régionale et nationale. Ce mastodonte d'acier, transformé par l'usure du temps et la malveillance humaine en un tas de ferraille, qui n'a de salut, que grâce à la bonne volonté des travailleurs. Ces aguerris de l'industrie luttent contre vents et marées, pour la survie d'une usine sous perfusion. Ce fait orchestré ou commandité, semble déclencher le compte à rebours de l'avenir de l'entité. Depuis Lakshmi Mittal, ce partenaire étranger qui a, durant sa présence au complexe, bradé le patrimoine sidérurgique algérien, jusqu'à sa renationalisation en 2013 par l'Etat, en passant par le plan d'investissement global, le phénix aux pieds d'acier, ne s'est jamais remis de son chaos réfractaire. Les fonds et les crédits débloqués pour la réanimation de l'industrie sidérurgique ont coulé comme les eaux d'un ruisseau. Des fonds débloqués en 2014, devaient financer une grande partie du plan de modernisation et de développement du complexe sidérurgique, afin de porter sa capacité de production pour l'année 2017, de 300.000 à 2,2 millions de tonnes/an. Un crédit estimé à 720 millions de dollars, financé à hauteur de

600 millions de dollars par la BEA. Il était, à l'époque question de la réhabilitation des installations et l'entrée en service de la nouvelle aciérie électrique. Des équipements devant booster les capacités de production pour être portées à 2,2 millions de tonnes annuellement. Ces prévisions et perspectives lancées en grande pompe et envisagées à coups de millions de dollars, n'ont jamais été concrétisées. Bien au contraire, au moment où les sidérurgistes observaient le bradage orchestré de leur usine, celle-ci sombrait chaque jour dans le tourbillon des conflits. Un prévalant de situation aux retombées directes sur la production, par moment totalement à l'arrêt en raison de moult facteurs, dont les conflits commandités par la mafia de la sidérurgie à Annaba. De 2017 à 2018, le complexe a englouti des centaines de milliards censés donner un élan à la renaissance de l'industrie, mais peine perdue. En somme, l'État a injecté des milliards, mais les résultats n'ont jamais atteint les objectifs escomptés, car les différents plans de développement du complexe échouaient à chaque fois. Une bouée des Emiratis, est tombée comme un don du ciel, et allait sauver le complexe de la faillite. Les Emiratis devaient créer en dehors

d'El Hadjar, une nouvelle société spécialisée entre autres, dans la fabrication des tubes sans soudure TSS, aussi il était question de développer la production de nouveaux produits à El Hadjar. Mais, tous les pourparlers et négociations ont vacillé entre le refus et l'acceptation, pour que l'aiguille de la boussole tienne le cap du montage d'une société mixte. Détenue à 49% par les Emiratis qui devaient investir 31% de leur argent et le groupe Sider qui devait contracter un crédit, l'unité de tuberie d'El Hadjar TSS sera partenaire à hauteur de 20%. Cette dernière investira en nature en mettant à disposition de la société mixte son terrain, la charpente etc. Or, pour des raisons inconnues, la société mixte a volé en éclats et les Emiratis se sont désintéressés du projet (...) D'échec en échec, le complexe d'El Hadjar est resté otage de la mafia économico-industrielle et victime d'une gestion encore boiteuse. Et pourtant, ce grand village de travailleurs ne manque pas de compétences et de sidérurgistes, aguerris capables de prendre les commandes de l'usine. Faute de décisions fermes et de suivi rigoureux, les tenants de la situation critique prévalant au sein du complexe, l'ont détrôné du podium. Aujourd'hui, face à la concurrence nationale, Sider Annaba, «n'est a priori pas en mesure» de rejoindre le peloton de Tosyali à Oran et Bellara à jijel. La performance des années 1970 du complexe d'El Hadjar, semble n'être que de l'histoire ancienne, face à ses similaires, dont Tosyali qui a, non seulement accompli un record mondial avec 2, 23 millions /t de fer réduit en 2020, mais a su se faire une place sur le marché international. Ce complexe qui a débuté ave un investissement de 500 mds USD, fait parler de lui. Celui de Bellara, également un projet de plus de 2 mds USD, suit les pas de Tosyali, pendant que Sider Annaba, lui, malgré des fonds plus importants que les deux premiers, continue de subir de plein fouet, les conséquences de l'incompétence et des gabegies. Des facteurs qui sont, et sans équivoque, à l'origine de son interminable descente aux enfers.