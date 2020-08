La crise sanitaire, avec son terrible impact sur la demande mondiale de pétrole, a mis le marché de l'or noir en difficulté. Les prix ont certes, repris de la vigueur depuis que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires ont procédé à une coupe historique de près de 10 millions de barils par jour de leur offre. Le baril de Brent a terminé la semaine qui s'est achevée le 21 août, au-dessus des 44 dollars malgré un recul, pratiquement à leur niveau du mois de mars avant leur plongeon du 20 avril où ils se sont retrouvés autour des 16 dollars. Un cauchemar qui semble relever du passé, mais pourra-t-il monter plus haut? Difficile d'y répondre. Ce qui est certain c'est qu'il évolue désormais dans une conjoncture moins défavorable qui laisse espérer qu'il terminera l'année autour de son niveau actuel, ce qui correspond aux estimations du ministre de l'Energie. Le prix moyen du baril pour l'année 2020 devrait dépasser les

40 dollars, prévoit Abdelmadjid Attar en se référant aux dernières études et analyses du marché pétrolier. Le nouveau patron du secteur de l'énergie s'était appuyé sur le respect du taux de conformité de la baisse de la production des pays Opep-non Opep qui se sont engagés, le 9 avril dernier, à retirer près de 10 millions de barils par jour du marché. La prudence reste cependant de mise. Les perspectives du marché pétrolier mondial appellent à un «optimisme prudent et mesuré», indique-t-on côté algérien. «La reprise économique est réelle, la demande pétrolière redevient croissante et les stocks pétroliers mondiaux baissent. Mais, d'autre part, la possibilité d'une seconde vague de la pandémie ne peut être exclue, avec des conséquences négatives sur l'activité économique et la demande pétrolière mondiales», souligne un communiqué du ministère de l'Energie.

L'Arabie saoudite et la Russie, poids lourds du marché mondial de l'or noir et acteurs majeurs de l'alliance Opep-non Opep, insistent, quant à eux, sur un strict respect des coupes de production pour rééquilibrer le marché de l'or noir frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Dans un discours répercuté par le site de l'Opep, le ministre russe de l'Energie a mis en exergue «la fragilité» du marché et «les incertitudes» qui planent sur la demande de pétrole. La baisse de la production dans le cadre de l'Opep+, à savoir les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et 10 pays producteurs alliés, a été remplie à 95%, en juillet, a indiqué Alexandre Novak. «On ne peut pas s'arrêter là, nous devons assurer le respect absolu de l'accord Opep+», a-t-il recommandé. «Au cours des trois derniers mois, les fondamentaux des marchés pétroliers mondiaux se sont considérablement améliorés», a relevé de son côté le ministre saoudien de l'Energie. «Nous voyons des signes encourageants de reprise de la demande d'énergie, alors que les économies continuent de se rouvrir dans de nombreuses régions du globe», a ajouté le prince Abdel Aziz ben Salmane. Les experts se

montrent cependant plus sceptiques pour l'avenir. «Après un rebond assez rapide au cours des derniers mois, le fossé qui se maintient entre le niveau actuel de la demande et les niveaux habituels, semble de plus en plus difficile à combler, et la situation pourrait ne pas se normaliser avant fin 2021 ou début 2022», estime Robbie Fraser, de Schneider Electric. Respect de la baisse des quotas de productions de l'Opep+, niveau des stocks mondiaux, reprise de l'économie mondiale, autant d'indices sur lesquel repose la bonne santé du baril qui affronte, aujourd'hui, une nouvelle semaine indécise, avec en filigrane, un Covid-19 qui contrarie son ascension. Un ennemi invisible, redoutable et destructeur!