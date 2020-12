Il rêvait de transformer nos vieilles batteries en...devises! Il avait presque réussi avant d'être «avalé» par le piège de la bureaucratie. C'est l'histoire incroyable que nous raconte Sebaoun Nassereddine, un Algérien rentré de Russie pour investir dans son pays. Lui, qui avait travaillé dans sa nation d'accueil dans la valorisation des déchets, a trouvé une niche qui peut, dit-il, ramener des millions de dollars au pays tout en contribuant à la sauvegarde de l'environnement. «J'ai un contrat en béton qui devait à court terme faire entrer 5 millions de dollars pour le pays», soutient-il en assurant que cette contribution dans la balance des exportations allait se faire grâce à l'exportation de déchets dangereux qui, jusque-là, ne servaient qu'a polluer l'environnement. D'ailleurs, il assure que le premier mouvement d'exportation des «boues d'accumulateurs usagés» est en attente d'un versement de près de 2 millions de dollars. «Rien que le premier mouvement d'exportation de ces déchets doit nous rapporter plus de 1.8 million de dollars», certifie-t-il, preuve à l'appui.

Néanmoins, ce versement est tributaire de l'achèvement du contrat qui compte un total de 15.000 tonnes de boues de plomb usagé. «Depuis le mois de février dernier, le partenaire bulgare attend sa seconde livraison. Comme c'est mentionné dans le contrat, il ne peut pas nous payer avant d'avoir reçu la seconde expédition», explique-t-il. «2 millions de dollars restent bloqués depuis prés d'une année», indique-t-il non sans rappeler qu'il est «pressé» par la banque d'Algérie pour rapatrier ces devises. Mais comment en est-il arrivé là avec ce projet qui avait tout pour réussir? Surtout qu'il est à fort impact social et environnemental.

2 millions de dollars en attente...

Celui qui a créé en 2017 la société, Eurl Prom Métalon, spécialisée dans la valorisation des déchets dangereux, pointe du doigt l'administration algérienne et sa bureaucratie. «Pour exporter, c'est le parcours du combattant. C'est plus difficile de faire face à l'administration que de valoriser ces déchets. Mais après deux ans de combat, on a réussi à avoir l'autorisation d'exporter 15 000 tonnes de ces déchets et cela en plusieurs opérations», raconte-t-il. «La première opération a concerné 3.100 tonnes. Tout s'est bien passé avant que l'on nous annonce au niveau du ministère de l'Environnement que toute l'opération est bloquée», poursuit-il. C'était le début de la descente aux enfers! «On a essayé de voir où se situait le problème, sans réponses claires... Après insistance, on nous a envoyé un document avec des réserves que je qualifie d'infondées», témoigne-t-il.

Le département de Nassira Benharrats, selon une note dont nous détenons une copie, justifie le gel de cette autorisation par le fait qu'il existe des producteurs nationaux qui peuvent valoriser ces déchets suivant le même procédé. L'autre réserve concerne une teneur en sulfate de plomb de prés de 40%. «Cette teneur est loin d'être contenue dans les boues issues de la neutralisation de l'électrolyte», précise le même document. Cet opérateur privé réplique: «Pourquoi m'avoir donné une première fois l'autorisation alors?». Pour lui, ce sont de «fausses excuses» qui ne tiennent pas la route. «J'ai demandé la liste de ces opérateurs pour me débarrasser des déchets que j'ai en stock, ils m'ont dit de me débrouiller», dénonce-t-il.

Des déchets dangereux sur les bras!

Sebaoun Nassereddine soutient que même si ces opérateurs existaient, il y a assez de ce genre de déchets pour répondre à leur demande. «Jusque-là, ils étaient jetés dans la nature. On ne va pas me dire qu'il n'y en a pas assez pour couvrir la demande nationale, alors qu'on est en retard dans ce type d'industrie», atteste-t-il en rappelant que son projet entre dans la stratégie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'augmenter le niveau des exportations hors hydrocarbures. «Là, je transforme des déchets en dollars et ils refusent...», peste-t-il. Il se retrouve avec de grosses dettes sur les bras et surtout 12 tonnes de déchets dangereux dont il ne sait pas quoi faire. Désespéré, dégoûté et déçu par des blocages difficilement justifiables, il assure qu'il va devoir fermer son entreprise qui fait tourner une chaîne de plusieurs sous-traitants avec plusieurs centaines d'emplois directs et indirects. «Qu'ils me laissent au moins finir ce contrat, rapatrier l'argent et payer mes partenaires qui ont durement travaillé dans ce projet depuis plus de trois ans», réplique-t-il d'un air des plus dépités.