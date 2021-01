L'Agence nationale des déchets (AND) va élaborer prochainement son premier rapport national sur l'état de la gestion des déchets pour l'exercice 2020, qui sera «une référence» en matière d'informations et de données dans ce domaine, a annoncé, hier, le DG de l'AND, Karim Ouamane.

«L'élaboration d'un Rapport national de l'état de la gestion des déchets va permettre à tous les acteurs d'avoir une vision claire sur la gestion des déchets durant l'exercice 2020 et leur procurera ainsi tous les indicateurs et les informations nécessaires pour prévoir une bonne gestion des déchets dans le futur», a expliqué Ouamane.

Il a souligné que ce document permettra aux autorités publiques de mieux planifier la gestion des déchets grâce aux données et aux multiples informations contenues dans ce rapport.

Il a ajouté qu'après sa validation par la ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats, ce rapport sera largement diffusé (en version numérique) afin de permettre à tous les acteurs de le consulter pour bénéficier de ses riches données.

Par ailleurs, Ouamane a fait part de l'accompagnement d'une cinquantaine de start-up en 2020 qui ont bénéficié d'un accompagnement dans le domaine technique, encadrées par les experts de l'AND et ce afin que lesdits projets puissent être réalisés, notamment dans le domaine du recyclage et de la récupération des déchets.

«En plus de cet accompagnement technique, l'AND organise au profit des jeunes start-up porteuses de projets innovants, des conférences en ligne afin qu'elles disposent de bonnes notions et d'informations dans le domaine de la gestion des déchets», a ajouté le même responsable.

Tout en rappelant que le ministère de l'Environnement avait mis en place une cellule pour l'accompagnement de ces projets, Ouamane a assuré que «les portes de l'AND sont grandes ouvertes» devant tout porteur de projet innovant ou universitaire désirant activer dans le domaine de la gestion des déchets.

En sus de son impact environnemental, la gestion des déchets doit être considérée comme une opportunité économique et sociale, permettant de contribuer à réduire la dépendance des hydrocarbures et contribuer à la diversification économique, avait-on estimé lors d'une journée d'études passée sur la gestion des déchets, organisée par l'AND. Cette activité devrait être considérée comme une «opportunité économique et sociale, permettant de contribuer à réduire la dépendance des hydrocarbures et contribuer à la diversification économique», avait relevé un responsable au ministère des Ressources en eau lors du 12ème Salon international des équipements, des technologies, des services de l'eau et de l'environnement «Siee-Pollutec 2016». Selon les chiffres avancés, 13,5 millions de tonnes (t) de déchets sont produites chaque année dont sept à huit millions de tonnes pourraient être valorisées. Il avait souligné que la gestion des déchets est capable de créer de l'activité et de l'emploi, à travers la collecte, la valorisation et le recyclage, appelant ainsi à «organiser cette activité en une filière économique capable de participer à la vitalité économique du pays» tout en appelant à une meilleure application du principe pollueur-payeur il a évoqué le problème de recouvrement de cette fiscalité en responsabilisant les générateurs de pollution.

Pour sa part, le DG de l'AND, Ouamane, avait indiqué que le tri et la valorisation des déchets pourraient générer des gains économiques de plus de 56 milliards de DA par an et des milliers d'emplois directs. Selon les résultats d'une étude menée par l'AND, sur trois centres d'enfouissement techniques (CET) dans des zones différentes du pays (nord, semi-aride et aride), les déchets ménagers des Algériens sont composés à 54% de déchets organiques, 10% de papier, 13% de textiles et 17% de plastique.