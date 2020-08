Lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue dimanche dernier, le président de la République a demandé au gouvernement de «s'écarter de la vision purement sociale» de la place des microentreprises dans la construction d'un nouveau tissu économique, tout en leur accordant un intérêt et une dimension économiques en s'appuyant, notamment sur la création de zones d'activités économiques. Il s'agit également de l'accompagnement et l'orientation des entreprises, créées dans le cadre de l'Ansej, qui font face à des difficultés de gestion et de financement.

La redynamisation de la coordination entre les microentreprises et les start-up, aux fins de l'obtention d'une faisabilité économique susceptible de participer à une plate-forme économique solide, à même de permettre d'atteindre, à l'horizon 2024, le chiffre de 1 million de microentreprises capables de contribuer à la création de la richesse nationale et d'emplois au profit d'une main- d'oeuvre jeune, qualifiée et formée, a été également parmi les orientations du président Tebboune. Il a enfin ordonné pour les start-up, les microentreprises et celles ayant un caractère financier, l'adoption du système de déclaration de projet dans une première étape, le registre du commerce devrant être retiré ultérieurement, une fois le projet entré dans la phase production.