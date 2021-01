En réponse aux multiples fluctuations et baisses de revenus pétroliers, la dépréciation du dinar algérien a été la seule alternative pour mettre en place un contrepoids au déficit budgétaire et au recul de l'activité économique. Une option qui sera maintenue durant les prochaines années, du fait que la loi de finances 2021 prévoit une dévaluation qui s'articulera sur un taux de 142 dinars pour un dollar américain en 2021, 149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en 2023. Il faut dire que si par le passé cette pratique était destinée à booster l'investissement hors hydrocarbures au demeurant il s'agit, selon les experts, d'un soutien au budget de l'Etat à travers la conversion des revenus en dollars en dinars, en vue, justement de bénéficier du taux de change. Pour certains observateurs de la scène économique, il s'agit d'un réajustement de la valeur de la monnaie qui s'inscrit dans le volume des ajustements prévus dans la politique nationale pour la lutte contre l'inflation et le maintien du niveau des prix des produits. Ils soulignent, cependant, que la valeur actuelle est une valeur étudiée et subventionnée, ne reflétant pas la parité commerciale réelle, du fait que c'est une valeur du marché. Il s'agit d'une mesure qui entre dans le cadre de la révision des subventions et qui exclut de facto la notion de dévaluation.

Cependant, si la dévaluation du dinar s'impose comme un passage obligé, pour préserver le pouvoir d'achat et les réserves de change, au mieux permettre de répondre à quelques dépenses budgétaires importantes, telles que le règlement des salaires des fonctionnaires de l'Etat, il n'en demeure pas moins que sa pratique, à long terme, peut engendrer des situations financières inextricables. Dans la mesure où les répercussions sur l'activité économique et sur les ménages seront sensiblement liées à cette politique, notamment pour les entreprises intervenant directement dans le rythme de consommation et, par conséquent, auront un impact direct sur le pouvoir d'achat des citoyens. Autrement dit, si la dévaluation du dinar sert les équilibres budgétaires de l'Etat, elle représente par contre une entrave de taille pour les opérateurs qui importent leurs matières premières et qui doivent supporter les pertes de change dues à cette dévaluation et, dans la contrainte, de les répercuter sur les prix de vente des produits finis. C'est dire que tout l'appareil productif risque d'être impacté et compromettre les chances d'asseoir de réelles bases de relance économique.

Un réel casse-tête chinois, où le temps sera le facteur déterminant de l'évolution de la situation financière du pays, du fait que tout repose désormais sur l'intervalle de temps qui séparera la fin de cette pratique et le lancement effectif du plan de relance économique. Il va sans dire que cette solution d'appoint restera la seule alternative pour les pouvoirs publics, afin de gérer la situation actuelle, en attendant de concrétiser les réformes profondes programmées pour renverser la vapeur. Ces dernières auront justement un rôle important à jouer pour redonner à la monnaie nationale une valeur à même de rééquilibrer les disparités budgétaires et mettre en place les mécanismes nécessaires pour réactiver les leviers économiques qui, jusque-là, croulaient sous le poids de politiques publiques stériles qui ont caractérisé la gestion économique de ces dernières décennies. À ce titre et en dépit des prévisions et des mesures contenues dans la loi de finances 2021, l'application de nouvelles stratégies susceptibles de réamorcer la consommation en vue de relancer la production nationale sur une optique dont la finalité serait d'impacter positivement le commerce extérieur, lequel demeure la voie de sortie de crise la plus judicieuse.