Aujourd'hui, des années après l'appel des investisseurs pour la dotation de la wilaya de Tizi Ouzou d'un port sec, il est à constater que l'assiette prévue pour ce projet a servi à la réalisation d'une gare intercommunale. Les autorités de la wilaya n'ont pas trouvé mieux que d'installer sur les lieux une gare reliant quelques communes à Oued Aïssi. Le projet du port sec, quant à lui, est remis aux calendes grecques, malgré les appels des investisseurs souvent relayés par l'APW. Pourtant, la wilaya manque cruellement d'un port sec.

C'est l'avis unanime des investisseurs locaux qui n'ont d'ailleurs, pas cessé de lancer des appels en direction des pouvoirs publics. L'Assemblée populaire de wilaya, consciente de cette nécessité absolue pour l'activité économique, a joint sa voix à celles des opérateurs économiques afin de presser les responsables concernés de répondre à cette doléance névralgique. En fait, l'histoire de ce projet est singulière. Il y a quelques années, ce projet de port sec a bien été inscrit au titre de la wilaya de Tizi Ouzou. Une assiette foncière lui a été réservée sur décision des services de la wilaya en l'attente du budget pour sa réalisation. Toutefois, le projet a été stoppé à cette phase et le terrain d'assiette destiné à l'abriter, à Oued Aïssi, une dizaine de kilomètres à l'est du chef-lieu de wilaya, a été carrément réaffecté pour accueillir une gare routière intercommunale dans le cadre du nouveau plan de transport de la wilaya qui s'est soldé d'ailleurs, par un cuisant échec.

Face à cette situation, les investisseurs ont déchanté et se sont mis à prospecter d'autres horizons plus cléments et surtout plus favorables au développement de leurs projets. Ces derniers ont ainsi trouvé refuge dans les wilayas limitrophes telle Boumerdès. L'APW, agissant en cavalier seul, continue d'agir pour sa réalisation car elle a compris que ce blocage a eu des incidences dramatiques sur le développement économique de la wilaya.

Les investisseurs encore implantés à Tizi Ouzou recourent aux ports secs des wilayas d'Alger et Boumerdès pour le stockage de leurs matériels, autres produits et matières premières importées nécessaires à leurs activités.