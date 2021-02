En guise de retour à l'application de l'impôt sur la fortune, en tant qu'impôt sur le patrimoine, prévue pour cette année, la direction générale des impôts met en avant la nécessité de résoudre la problématique du fossé qui existe entre la valeur vénale des biens immobiliers et la valeur déclarée pour enregistrement, lors des transactions. Une pratique courante, qui consiste à réduire cette valeur pour réduire les frais d'enregistrement. À cet effet, le directeur de la législation et de la réglementation fiscale au niveau de la direction générale des impôts (DGI), Samir Chebella, a précisé, hier, à Alger, qu'«un projet du texte réglementaire est en cours de finalisation pour établir les tarifs de référence de la valeur vénale et réelle des biens immobiliers en vue d'appliquer l'impôt sur la fortune et les droits d'enregistrement». Il faut dire que, jusque-là, aucun outil n'avait été mis en place pour réglementer ce volet des transactions immobilières. La valeur des biens était déclarée en toute liberté, dans le cadre d'un accord tacite entre les deux parties, faisant abstraction de la valeur réelle du bien, ce qui rendait toute traçabilité chiffrée sur les biens et le patrimoine, impossible et, par conséquent, ne permettait pas d'évaluer une assiette fiable, sur laquelle pouvait être appliqué l'impôt sur le patrimoine. Dans ce sens, Samir Chebella a expliqué que «la définition des prix de référence de la valeur vénale et réelle des biens immobiliers, qui sera établie à partir de la valeur des cessions de biens immobiliers sur le marché, devra répondre à la problématique existante en matière de fixation des tarifs de biens immeubles». Insistant sur l'importance de mettre en place des mécanismes nécessaires pour contrôler et établir des estimations réelles des biens, Chebella souligne: « Nous devons disposer de cette mercuriale qui doit fixer ou afficher les valeurs vénales des prix du marché et couvrir les soucis de tous les secteurs et opérateurs concernés. Ce projet de texte, en cours de finalisation, doit fixer les tarifs de référence pour la valeur vénale et réelle des biens immobiliers, sur la base des prix du marché et des transactions. Il répondra à tous les soucis des secteurs et opérateurs concernés.

Pour ce faire, l'implication d'autres secteurs semble plus que nécessaire, afin de donner un aspect officiel aux bases de calcul des valeurs de biens immobiliers. Ces dernières étaient soumises à la concurrence déloyale et écrasante du marché parallèle. L'établissement d'une échelle de valeurs proche de la réalité sur le terrain permettra, non seulement de rendre l'application de l'impôt sur le patrimoine, plus efficace et contribuera à mettre fin à la fuite de sommes colossales, du Trésor public. Une tâche pour laquelle la direction des impôts prévoit une coordination étroite entre plusieurs secteurs, à travers «une nouvelle vision qui est en train d'être mise en place pour qu'il y ait une coordination et une harmonisation en ce qui concerne les valeurs vénales des biens immobiliers. La commission installée pourrait être élargie à d'autres secteurs pour participer à l'élaboration des valeurs vénales réelles des biens».