Les experts du ministère du Commerce s'attellent à mettre en oeuvre une nouvelle stratégie nationale d'exportation (SNE). L'objectif de cette stratégie consiste à réaliser l'objectif de 5 milliards de dollars en matière d'exportation de produits nationaux sous toutes leurs formes, comme cela a été suggéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d'un colloque dédié à l'économie nationale et le défi de l'exportation.Ce qu'il faut savoir en la matière, c'est que cette stratégie nationale d'exportation (SNE), a été élaborée, déjà, il y a de cela quatre années par le ministre du Commerce précédent. La nouvelle mouture de ladite stratégie s'est focalisée sur «l'enrichissement, l'examen et l'élaboration de plusieurs projets et systèmes, en tête desquels le projet de la SNE, la mise en place d'une plate-forme d'exportation et d'un couloir vert pour les exportateurs durant le ter semestre de l'année en cours», relève le rapport en question. La question de l'exportation des produits algériens vers l'étranger est devenue un véritable casse-tête dont l'économie du pays souffre et n'arrive pas à sortir de l'approche monolithique consistant à maintenir cette économie dans une vision dépendante et rentière, à savoir uneéconomie mono-exportatrice de l'énergie et du gaz. Relever le challenge de l'exportation avec un rythme soutenu et continuel, cela nécessite une révision de fond en comble de la politique économique en présence, qui a été héritée de l'ancien régime, fondée sur un libéralisme sauvage livré aux desiderata des tenants d'un marché international où le producteur impose sa loi au consommateur. Le rapport des experts relevant du ministère du Commerce a souligné que «dans le cadre du développement des exportations hors-hydrocarbures, il a été procédé, l'année dernière, à la composition d'un Comité interministériel chargé de préconiser une méthode pour la réalisation de 5 milliards Usd d'exportations, et d'élaborer un projet de loi portant création de zones frontalières de libre-échange commercial», et d'ajouter: «L'informatisation du Fonds spécial de Promotion des Exportations (FSPE), ainsi que l'élaboration d'un fichier national des exportateurs durant le 1er semestre de cette année figurent également parmi les principaux axes du rapport», souligne celui-ci. Le ministère du Commerce a opté pour un assainissement des dossiers qui remontent à 2016 dans la perspective de libérer l'activité de l'exportation et faciliter le processus de cette dernière en optant pour la numérisation et la remise au placard de l'ancienne gestion fondée sur les démarches bureaucratiques qui ont retardé le décollage de la filière d'exportation. À ce propos, le rapport qui a été finalisé par les experts du ministère de Commerce a indiqué «qu'il a été décidé d'assainir les dossiers en suspens entre 2016 et 2019 au niveau du Fspe. Suite à quoi, 1216 dossiers portant 8552 factures d'exportation ont été traités, des opérateurs économiques indemnisés et les dossiers déposés en 2020 pris en charge. Dans le même contexte, un comité de suivi et de facilitation de l'approvisionnement du marché mauritanien en marchandises et produits algériens a été mis en place, et un rapport justifié sur l'exportation de déchets de métaux ferreux et non-ferreux, en produits finis et semi-finis a été élaboré»,

mentionne-t-on. Le rapport en question qui vise à stimuler la filière exportation, a conçu une démarche visant la limitation de l'importation comme critère concret dans la perspective d'encourager la production nationale. Dans ce sens, le rapport a précisé qu'«il a été question en 2020 de mettre à jour la liste des marchandises soumises au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) par un projet arrêté ministériel, et d'abroger le décret exécutif fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange», souligne le rapport.