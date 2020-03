Lors d'une réunion regroupant les cadres des deux départements tenue au siège du ministère des Ressources en eau en présence du ministre du secteur, Arezki Berraki, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari et du ministre délégué chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes, Foued Chehat, il a été convenu de mettre en place un plan d'action commun pour doter les terres agricoles de toutes les nouvelles technologies utilisées en la matière et encourager les agriculteurs à irriguer leurs terres avec des eaux traitées. Dans ce cadre, Berraki a insisté sur la nécessité de recourir à l'irrigation avec des eaux traitées pour palier le stress hydrique dont souffre le secteur, d'autant que l'Algérie est connue pour son climat semi-aride. Affirmant que les capacités du pays en matière de récupération et de traitement des eaux s'élèvent à 900 millions m3, le ministre a indiqué que les quantités réellement traitées ne dépassent pas les 500 millions M3, dont seulement 50 millions M3 sont utilisés dans les opérations d'irrigation. Berraki a évoqué, dans le même cadre, l'élargissement des surfaces irriguées s'élevant actuellement à 1.4 1.4 millions hectares, ajoutant que l'objectif tracé était d'atteindre les 02 millions hectares. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a mis l'accent sur nécessité de développer une coordination permanente entre les deux secteurs afin de relever le défi de la sécurité alimentaire et relancer le développement rural, notamment en ce qui concerne l'agriculture saharienne et des montagnes.