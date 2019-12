Tebboune réitère ses engagements de campagne! Lors de la cérémonie de prestation de serment, tenue jeudi dernier au Palais des Nations (Alger), le nouveau président de la République a énuméré son plan d’action. Le pouvoir d’achat qui a été l’un des thèmes phares de la campagne, a évidemment été évoqué. «Je m’engage devant vous à augmenter sensiblement le pouvoir d’achat des Algériens», a-t-il soutenu. «Le volet social bénéficiera de toute l’attention et aura une grande priorité en vue de promouvoir le niveau de vie du citoyen algérien», a-t-il souligné. «La classe moyenne et notamment la couche vulnérable trouvera l’Etat à ses côtés, pour lui assurer une vie digne qui préserve sa dignité, par la mise en œuvre de tous les engagements inscrits dans le programme électoral», a insisté le nouveau chef de l’Etat. Mais comment compte-t-il concrétiser cette promesse qui touchera directement le quotidien des Algériens ? D’abord, le nouveau locataire d’El Mouradia promet une augmentation du salaire national minimum garanti (Snmg). «Il sera augmenté pour permettre à la catégorie d’Algériens qui touchent ces salaires de vivre dignement», a-t-il assuré sans, toutefois, indiquer les mécanismes qui vont permettre de concrétiser cette promesse sans «booster» l’inflation. Abdelmadjid Tebboune a également indiqué qu’il supprimerait l’impôt sur le revenu global (IRG). «Comme je l’ai indiqué lors de la campagne électorale cette mesure concernera les salaires de moins de 30 000 dinars », a-t-il rappelé. Tebboune a également annoncé une exonération d’impôt au profit des femmes au foyer contribuant à l’économie. En parlant justement de régime fiscal, le nouveau président promet une vraie révolution. «L’Etat engagera une profonde réforme du système fiscal, mettra fin à l’injustice et à l’arbitraire dans ce domaine, tout en accordant des incitations fiscales au profit notamment des start-up et des PME dans l’objectif de développer la production nationale et la création d’emplois», a-t-il affirmé, annonçant, à cet égard, des allègements fiscaux pour toutes entreprises, publique et privée, créatrices de richesses et de postes d’emploi, tout en promettant des mesures claires devant être mises en place par l’Etat à cet effet. Les étudiants et universitaires ne sont pas en reste. Le président s’est engagé à valoriser la bourse universitaire, notamment pour les étudiants en sciences exactes et à promouvoir la profession d’enseignant et de chercheur sur les plans matériel et social. Enfin, celui qui connaît très bien le secteur du logement, où il a occupé le poste de ministre durant de longues années, a promis d’éradiquer la crise du logement. «Je n’accepterai jamais qu’un Algérien vive dans un taudis ou une baraque, par souci de préserver sa dignité», a-t-il conclu.