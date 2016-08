Le foot en danger!

Par Karim MOHSEN -

Le football algérien a englouti des milliards sans profit pour la pratique. Or, pour sa 53e saison [la septième au plan professionnel] le sport à onze n'a jamais autant touché le fond qu'en ce début de saison 2016-2017. Outre le limogeage des coachs devenu coutumier (le CRB a déjà inauguré le processus dès la seconde journée) et la violence dans les stades - qui n'est que la résultante du désordre qui mine les associations sportives - le football algérien souffre d'une gestion à la hussarde. Aussi, le retrait de la police des stades n'y est pour rien - comme l'estiment certains dirigeants - et mettra chacun face à ses responsabilités. Un coach s'est laissé aller à dire qu'en plus de la police, la sécurisation des stades a besoin de l'armée, un autre demande des «maîtres-chiens». Et puis quoi encore? Mais en l'espèce, le débat n'est pas là! Ce n'est là que l'un des aspects de cette anarchie mettant en évidence l'incompétence des dirigeants du sport roi, dont la sécurisation des stades n'en est que l'iceberg. Aussi, ce ne sont là que des diversions qui cachent mal le fait que la pratique du football en Algérie a été mise en danger. Dans ce contexte, des associations sportives ne sont plus en mesure de subsister et nombre d'entre elles sont sur le point de mettre les clés sous le paillasson faute de moyens (financiers, matériels, structurels). La FAF a diffusé (lundi) un communiqué selon lequel seuls 26 clubs sur les 48 de la division II amateur (DNA), se sont engagés pour prendre part au championnat de cette saison. Or, le délai d'engagement expirait hier (31 août) à 17 heures. C'est encore plus préoccupant pour les clubs de l'inter-région (IVe division) dont uniquement 25 sur les 64 clubs se sont engagés et acquitté leurs dettes envers la LIRF. 39 clubs risquent donc de ne pas être présents au départ du championnat le 9 septembre prochain. Avec les 22 clubs de la DNA, ce sont 61 équipes de l'antichambre de l'élite qui sont menacés par le forfait. C'est là une situation inédite qui n'aurait jamais dû se produire. A qui jeter la pierre? Dès 2014, la FAF avait averti les associations sportives à se mettre en conformité avec les règlements. Celles-ci avaient eu le temps d'assainir leur situation financière. Ce qui n'a pas été fait. D'autre part, le laxisme des institutions du football, qui n'ont pas été fermes dans l'application des règlements a contribué à complexifier la situation en laissant leurs dettes s'amasser. Selon les statistiques de ces ligues [voire les sites de la Lnfa et de la Lirf], les dettes de certains clubs s'établissent entre 100 et près de 200 millions de centimes (pour l'essentiel les amendes impayées s'étalant sur plusieurs saisons). C'est dans ce contexte que la FAF a décidé d'assainir ses rangs et d'appliquer «désormais» la réglementation dans toute sa rigueur, donnant des instructions fermes aux ligues pour n'accepter aucune formation dont la situation financière n'aura pas été régularisée avant le début de saison. C'est regrettable et désolant, mais sans doute nécessaire. Il fallait, d'une manière ou d'une autre, crever l'abcès et assainir le milieu d'un football en pleine déperdition faute de contrôle en amont et en aval par la hiérarchie et l'incompétence des dirigeants du football (cf; le cas du RC Relizane club de Ligue 1 professionnelle). L'argent de l'Etat [wilaya, APW, APC, Djs) coule à flots, mais sans que l'on sache à quoi il sert et comment il est utilisé dès lors que les clubs - usuellement - s'en servent pour payer des salaires ou des primes hors de raison. Alors que les subventions de l'Etat étaient destinées à favoriser le développement du football - notamment dans les petites catégories - il est utilisé à d'autres fins. Ainsi, les joueurs amateurs perçoivent des primes de signature, alors que les règlements l'interdisent [«(....) le joueur amateur ne peut recevoir de prime de signature ou de salaire et aucune gratification de quelque nature qu'elle soit pouvant revêtir une forme de salaire», voire l'article 12 alinéas 1 et 2 de la loi FIFA]. Or, des présidents de clubs amateurs (inter-régions) se plaignent de ne pouvoir payer les «primes de signature» des joueurs. Ces dirigeants connaissent-ils les lois du football et spécialement le paramètre applicable aux amateurs? Il est permis d'en douter puisqu'il semble que les joueurs des petites divisions perçoivent un salaire - aussi minime soit-il - au même titre que les professionnels. Pour leur part, les clubs pros engagent des joueurs pour des salaires absurdes, bien que sachant n'avoir pas les moyens de leur politique endettant durablement leur Sspa. Le BF de la FAF s'étonnait de la «hausse inexplicable» de la masse salariale des joueurs pros. Là aussi, il y a comme un défaut. C'est dire combien la «maison football» a besoin d'un vrai coup de balai. De fait, toute la gestion du football algérien doit être revue. Car, continuer de naviguer à vue n'a pas de sens, si des objectifs clairs ne lui sont pas assignés, comme les dirigeants d'avoir à rendre des comptes.