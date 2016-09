Le peuple ne payera pas la facture

Par Saïd BOUCETTA -

Face aux commentaires «hystériques» sur la situation économique et financière du pays, Sellal affiche une sérénité que l'on pourrait qualifier de déconcertante. La réalité du pays est sans doute entre ces deux attitudes aux antipodes l'une de l'autre. Les contradicteurs du Premier ministre avaient annoncé plusieurs fois le déluge, mais aucune de leurs prévisions catastrophistes ne s'est réalisée. A contrario, Abdelmalek Sellal n'a eu de cesse de jouer la carte de la sérénité, mais les chiffres de l'économie nationale sont têtus. Les réserves de changes baissent, les revenus du pétrole suivent la même courbe et les exportations hors hydrocarbures demeurent marginales. La différence entre l'attitude de l'un et des autres se situe simplement dans la vitesse de décomposition du filet de secours qui, diraient les mauvaises langues, emporterait le pays avec lui. Les réserves de changes et le Fonds de régulation des recettes, dont il est question, font en effet l'objet d'une attention particulière et ont même été au centre d'une polémique entre l'institution de Bretton Woods et la Banque d'Algérie.

Il reste que le gouvernement ne se contente pas de rapiécer le filet par de simples mesures de réduction des importations. De véritables actions de fond sont menées par l'industrie, l'agriculture et autres secteurs tertiaires pour redresser la barre et diversifier effectivement l'économie. Certes, depuis l'effondrement des prix du pétrole en 2014, tout cet effort n'est pas encore visible dans les chiffres du commerce extérieur en matière d'exportation hors hydrocarbures notamment. Mais le taux de croissance réalisé et le chômage en baisse, malgré la crise, illustrent assez bien le frémissement que vit l'économie nationale. Cela ne devrait pas autoriser un cri de victoire, mais il est cependant clair que le pays n'est pas inerte en attente de sa perte. Ça bouge et c'est tant mieux.

Cette dynamique, même à peine perceptible, conforte le gouvernement dans sa démarche qui consiste à laisser les Algériens tranquilles tant que c'est possible. Il faut dire, à ce propos, que dans l'écrasante majorité des pays pétroliers, la crise s'est traduite par l'inflation et la croissance économique en berne. On aura en tout cas, compris cela dans les propos de Sellal, en marge de l'ouverture de la session parlementaire. Le peuple ne payera pas la facture de la crise. Certainement pas en 2017 qui a la caractéristique d'être électorale. Le pouvoir n'est pas assez fou pour se tirer une balle dans le pied. Les railleurs et les «bien-pensants» n'ont qu'à aller se rhabiller. Le gouvernement ne leur fournira pas l'arme pour l'abattre. C'est dit.