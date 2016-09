BENSALAH ET OULD KHELIFA DÉMENTENT LES DISCOURS PESSIMISTES SUR L'ALGÉRIE Paroles de présidents

Une nouvelle ère commence

Ils ont anticipé les discours pessimistes d'une campagne électorale pour les prochaines législatives, qui s'annoncent rudes et promettent de chaudes empoignades.

L'ouverture hier, de la première et unique session de l'histoire du Parlement algérien qui se tiendra pour une période ininterrompue de dix mois, a été l'occasion pour les deux présidents des deux chambres du Parlement de prendre un coup d'avance sur les événements. Par leurs discours respectifs, le président de l'APN, Laârbi Ould Khelifa et le président du Sénat, Abdelkader Bensalah, ont anticipé les discours pessimistes d'une campagne électorale pour les prochaines législatives, qui s'annoncent rudes et promettent de chaudes empoignades. C'est dans cette perspective que le président de l'APN a mis en valeur la consécration des réformes initiées par le président Bouteflika dans le cadre de sa stratégie de relance «qui a érigé l'Algérie depuis le début du nouveau millénaire en un pôle d'exception, au double plan arabe et africain de par la sécurité, la stabilité, le développement et la participation effective de la femme dans les assemblées élues».

L'Algérie «constitue, selon les témoignages de nombreux spécialistes observateurs internationaux, une exception arabe et africaine en matière de stabilité, de développement et d'édification de la démocratie qui pourraient être objectivement confirmés au vu des troubles qui secouent notre entourage géopolitique, à savoir l'accroissement des opérations de démembrement et d'affaiblissement de l'intérieur, l'effondrement de l'Etat nation, de l'impuissance de ses institutions à remplir leurs fonctions, afin de garantir la sécurité et la stabilité, notamment avec la probabilité croissante d'un redéploiement des combattants terroristes étrangers dans la région et la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient et les menaces près de nos frontières et dans notre voisinage libyen et malien», a-t-il ajouté. Démentant le discours pessimiste décrivant l'Algérie de demain comme étant un amas de décom-bres, M. Ould Khelifa a fait valoir que l'Algérie «dispose d'énormes ressources, actuellement en phase de dynamisation afin d'alléger les effets de la crise dont souffrent la plupart des économies du monde développé». Certes, a-t-il reconnu, «les défis imposés par la situation économique actuelle exigent davantage de coopération de la part des partenaires dans les institutions de l'Etat et des acteurs de la société afin de transcender les difficultés que nous affrontons aujourd'hui». Pour le président de l'APN, l'effort doit d'abord commencer au sein de l'hémicycle. Aussi, a-t-il appelé les élus à redoubler d'efforts en toute discipline et «dévotion», et engager un «dialogue serein», au cours de la session parlementaire 2016-2017 «qui sera l'une des plus importantes» de l'histoire de l'institution législative avec une riche activité. Sur la même longueur d'onde, le président du Sénat Abdelkader Bensalah a relevé que cette session annuelle du Parlement intervenant au titre de la révision constitutionnelle consacrait une nouvelle ère constitutionnelle. Pour souligner le rôle et l'épaisseur du travail qui attend les instances législatives, il a mis en avant l'importance des projets de loi que le gouvernement entendait soumettre. Ces projets de loi «dénotent une volonté du pouvoir exécutif d'adapter et d'actualiser les lois de la République avec le contenu de la Constitution révisée et la politique de réformes adoptée par le président de la République». Abdelkader Bensalah cite en tête de ces textes de lois inscrits à l'ordre du jour de la présente session, le projet de loi de finances 2017 qui «propose les outils juridiques et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau modèle économique par l'encouragement de l'investissement et la rationalisation des dépenses publiques». Le président du Sénat a également d'autres projets de loi, à l'instar de ceux portant règlement budgétaire 2014, Code des douanes, et lutte contre la contrebande, outre les textes relatifs au commerce électronique, la protection des données personnelles, les modalités et conditions d'accès à l'information, l'état civil et aux activités publicitaires et les règles régissant les télécommunications électroniques figurent parmi les textes sur lesquels planchera la présente session, a fait savoir M.Bensalah. Revenant sur le discours politique qui marque la scène nationale, M.Bensalah a soutenu que la dynamique de développement enregistrée dans tous les domaines contredit cet esprit défaitiste.