Revenez après l'Aïd...

Par Brahim TAKHEROUBT -

La rentrée tonitruante que d'aucuns prédisaient dès la fin du mois d'août dernier n'a finalement pas eu lieu. La rentrée scolaire où l'on attendait un choc d'idées, un débat profond qui allait dessiner l'avenir de l'école algérienne a accouché de regrettables polémiques.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d'une enseignante, se filmant en classe en compagnie de ses élèves, a enflammé les réseaux sociaux et l'affaire a pris des proportions inattendues. Les commentaires, il serait trop osé de parler de débats, qui ont suivi les propositions de réforme et des programmes de deuxième génération illustrent l'état de déliquescence de l'école algérienne qui n'arrive toujours pas à s'en départir. Comme ce passant distrait engagé dans la vase d'un chott, plus il essaye de s'en extraire, plus il s'enlise. L'autre foyer de tension qui faisait craindre le pire durant cette rentrée portait sur la situation économique. Les observateurs les plus avertis, les institutions financières internationales juraient sans risque de se tromper en brandissant d'une main des chiffres «fiables» et de l'autre des analyses «éclairées» qu'à ce rythme de fonctionnement, l'Algérie ne serait qu'un amas de décombres dans les années à venir. Il fallait y croire et il y avait des raisons d'avoir peur. Face à un front social en pleine ébullition nourri par des islamistes qui font feu de tout bois, face à une population qui refuse d'admettre l'idée d'une situation d'austérité avec son cortège de malheurs et face à un monde économique qui revendique plus de souplesse de la part des pouvoir publics, il fallait trouver la parade. Alors qu'il avançait sur un terrain miné, Abdelmalek Sellal a su désamorcer ce que les observateurs appelaient une bombe sociale qui allait exploser à la rentrée. «Les réserves de changes du pays ne baisseront jamais sous les 100 milliards de dollars avant 2019.» Bien ficelée, servie chaude, cette déclaration met fin à toute une série de supputations... Quelques jours avant cette déclaration du Premier ministre, la Banque mondiale avait annoncé une chute drastique des réserves de changes algériennes qui devraient fondre pour s'établir à 60 milliards de dollars à l'horizon 2018, ce qui a été très contesté par la Banque d'Algérie. Les diagnostics étaient-ils erronés, les chiffres jusque-là rendus publics étaient-ils faux, ou alors est-ce juste un ajournement de tous ces problèmes? Nous voilà donc avec une rentrée scolaire comme toutes les autres, une rentrée sociale des plus calmes. Reste la rentrée politique, la clé de toutes les rentrées. Celle où se dessinera le vrai cap social et économique, on nous dit de revenir... après l'Aïd.