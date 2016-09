CORÉE DU NORD Le point de non-retour!

Par Karim MOHSEN -

En procédant à un nouvel essai nucléaire - dont la puissance est presque équivalente à celle de la bombe atomique qui détruisit Hiroshima (Japon), le 6 août 1945, selon des experts - la Corée du Nord a franchi un nouveau palier dans son affrontement avec l'ONU en général, l'Occident en particulier. D'aucuns parlent de provocations de la part de Pyongyang. Il n'en reste pas moins que cet essai, le cinquième effectué par la Corée du Nord, le deuxième depuis janvier, marque le point de rupture de la part d'un pays qui désormais campe sur son bon droit de structurer sa défense nationale. Cet essai a été, on pouvait l'imaginer, uniment condamné dans le monde. Certes! Toutefois, c'est là une condamnation facile, lorsque ceux qui parlent haut et fort sanctionnent et exigent des autres de respecter ce que eux-mêmes estiment de leur droit et devoir - surtout quand il est question de sécurité - d'accomplir. Or, ces «bien-pensants» sont les premiers responsables, outre la prolifération nucléaire, de la course aux armements. Il est évident que du point de vue de ceux-là qui énoncent le droit, Pyongyang a outragé la légalité internationale et s'est placée dans l'illégalité. Sans doute! Mais de quelle légalité parle-t-on? Celle qui sanctionne les recherches nucléaires iranienne, nord-coréenne et au-tres - dans les années 1990 [au moment où les Etats-Unis attaquaient l'Irak, dans la première guerre du Golfe, une campagne hystérique - menée notamment par Israël - clouait au pilori, l'Algérie accusée de tentative d'acquérir la bombe atomique] ou celle qui autorise un pays [Israël] à passer outre à cette légalité invoquée et brandie à la face de tous ceux qui ne se plient pas à l'oracle, comme le font notamment Washington et Paris. Le nucléaire est dangereux, cela ne fait pas de doute, et sa manipulation inconsidérée constitue une grave menace pour la sécurité de la planète. Il est patent que de ce point de vue, la Corée du Nord, totalement dans son tort, joue un jeu extrêmement périlleux. Mais qu'a-t-on fait ces dernières années pour amener ce pays à composer avec les instances internationales? Ainsi, plutôt que de tenter de dialoguer avec cette république récalcitrante, on a privilégié les sanctions. La Corée du Nord a été acculée à la défensive, les portes s'étant fermées devant elle, exacerbant un isolement dont le pays communiste se nourrit, défiant le monde entier quitte à enclencher l'irrémédiable. Désormais, un rien pourrait allumer la mèche d'une troisième guerre mondiale qui sera cette fois nucléaire, mettant sans aucun doute un terme à la civilisation humaine. Aussi, le nouvel essai nucléaire nord-coréen, marque un point de non-retour pour le régime de Pyongyang. Les choses ont pris une telle proportion qu'il ne s'agit plus seulement de condamner, mais de comprendre. Il est de fait que l'iniquité du traitement de la question nucléaire par ladite «communauté internationale» [qui se résume aux pays occidentaux dotés de l'arme nucléaire, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et/ou disposant de la technologie pour ce faire, Allemagne, Japon, Italie, Corée du Sud notamment] interpelle, aurait dû, interpeller la «vraie» communauté des Nations (l'écrasante majorité des pays silencieux sur ces questions de stratégie) qui juge des faits selon le deux poids, deux mesures. Il est ainsi chimérique de vouloir imposer des lois - aussi justes soient-elles - aux uns tout en faisant montre de laxisme envers les autres. Cela marche un temps, pas tout le temps. Un fait est patent, tant que l'Aiea (c'est-à-dire l'ONU) reste inapte à contrôler de manière indépendante et drastique la production des pays officiellement déclarés (sept actuellement); impuissante à inspecter des pays - ou mise dans l'impossibilité de le faire - (c'est le cas d'Israël) il est illusoire de s'en prendre aux seuls pays [qui ne disposent pas d'alliés ou du veto au Conseil de sécurité] qui décident de se donner les moyens indépendants de recherche et de défense, quand on ne s'inquiète pas de ce que font d'aucuns (Israël toujours, un cas atypique). Washington qui condamne Pyongyang et Téhéran, a toujours réitéré le droit d'Israël de se défendre, trouvant même naturel que ce pays brandisse l'arme nucléaire contre l'Iran, Dès lors il faut s'entendre, ou le droit international, s'impose à tous uniment, y compris (surtout) aux détenteurs des ADM (armes de destruction massive) ou alors chacun est libre d'assurer sa propre défense. Imagine-t-on le danger que constituent le millier de bases, avions, navires porteurs de bombes nucléaires qui sillonnent le ciel et les océans, autant d'épées de Damoclès pour la sécurité de la planète? Ce danger est plus réel en tout état de cause que les petites bombes que pourrait produire la Corée du Nord qui font suffoquer le monde. Soyons sérieux: si quelqu'un menace la paix et la sécurité du monde ce sont bien ces détenteurs incontrôlables des armes atomiques qui se sont proclamés gardiens du temple.